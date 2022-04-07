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Survivor Ekstra'nın eski yorumcusu Semih Öztürk'ten Ardahan yorumu: Mahalle baskısıyla kendilerinin potaya...

07.04.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Ekstra programından ani bir kararla ayrılan ve kovulduğu iddia edilen Semih Öztürk Survivor yorumlarını Twitter'da devam ediyor. Semih Öztürk son olarak "Mahalle baskısıyla kendilerinin potaya yazılmasını yasakmış gibi kabul ettirip diğerlerini ezen yarışmacılar var" sözleriyle dikkat çekti.

Survivor Ekstra'nın eski yorumcusu Semih Öztürk'ten Ardahan yorumu: Mahalle baskısıyla kendilerinin potaya...

Survivor'da son elenen isim Ardahan oldu. Survivor Ardahan'ın elenmesinden sonra Survivor Ekstra programından ani bir kararla ayrılan ve kovulduğu iddia edilen Semih Öztürk kendini tutamadı.

Survivor yorumlarını Twitter'dan devam ettiren Semih Öztürk paylaşımlarıyla gündem oldu.

Semih Öztürk paylaşımında "Mahalle baskısıyla kendilerinin potaya yazılmasını yasakmış gibi kabul ettirip diğerlerini ezen yarışmacılar var. Bunlar öyle bir yapılanma oluşturdular ki 5 ay yatsalar, herkesi fırçalalar da takım arkadaşları tarafından yine yazılmayacaklar. Tebrikler mi diyeyim, ayıp mı bilemedim." dedi.

Ekran Alıntısı

"ARDAHAN'IN DUYGULARIYLA OYNADILAR"

Survivor Ekstra programından ayrılmasına dair hâlâ açıklama yapmayan Semih kendini tutamayıp bir paylaşım daha yaptı. Semih Öztürk bu paylaşımda ise "Bazı yarışmacılar hiçbir zaman tehdit görmedikleri Ardahan’ı bugünlere kullanmak için sakladılar. Yoksa Ardahan’ın varlığı ya da yokluğuyla ilgili bir duygu ya da düşünceleri hiçbir zaman olmadı. Ardahan’ın duygularıyla oynadılar ve bunu hiç acımadan yaptılar. Kimdir bunlar?

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Anahtar Kelimeler:
survivor Semih Öztürk
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