Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok? 'Programdan ayrıldı' iddiası! Survivor Ekstra Semih Öztürk ayrıldı mı? Semih Öztürk kimdir?

TV8'de ekrana gelen Survivor Ekstra yarışmasında yorumcu olarak bulunan Semih Öztürk'ün 2 gündür programda yer almaması dikkat çekti. Öztürk, yayımlanan son bölümlerde görünmeyince sevenleri tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki Semih Öztürk kimdir, aslen nereli?

SURVIVOR EKSTRA SEMİH NEDEN YOK?

Her hafta Survivor'ın hemen sonrasında ekrana gelen Survivor Ekstra'da yorumcu olarak bulunan Semih Öztürk, programda son iki bölümde yer almadı. Sevilen ismin yorumları ile programa damga vururken 8 ve 9 Mart 2022 tarihli bölümlerinde yer almamasının nedeninin 'ayrılık' olabileceği iddia edildi. Fakat Semih Öztürk'ün Survivor Ekstra'da neden olmadığına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Daha önce Ütopya ve Survivor yarışmalarıyla ismini duyurmuş olan Semih Öztürk, 1991 senesinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Karakteri ile ekrana damga vuran yarışmacı, Öztürk günümüzde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer almaktadır. Öztürk, Ütopya'da tanışıp aşk yaşamış olduğu Kurretülayn Matur ile evlidir.

