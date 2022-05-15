MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 14 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme potasına kim girdi?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 14 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme potasına kim girdi?

15.05.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor eleme adayı ve dokunulmazlık oyununun kazananı, 14 Mayıs Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümün ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödüllü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Birçok kişi internette; Survivor eleme adayı kim oldu? 14 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme potasına kim girdi? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 14 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme potasına kim girdi?

Surivor All Star 2022'de heyecan yine doruktaydı. Dokunulmazlık oyunu sonrası konseyde haftanın beşinci eleme adayı belli oldu. Peki Survivor eleme adayı kim oldu? 14 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme potasına kim girdi? Konuya dair tüm merak edilenler haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 14 MAYIS 2022 CUMARTESİ

Survivor'da geçtiğimiz hafta oynanan 3 dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımından Evrim, Nisa ve Berkan potaya giren isimler olmuştu. Bu hafta oynanan 4. dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımı, bir kez daha ada konseyinde toplandı. Takımca yapılan oylama sonrasında gönüllüler takımından bir isim daha eleme adayı olarak belirlendi. Oylamada 3 Ogeday, 3 Seda ve 2 Hikmet adı çıktı. Ogeday ve Seda'nın aynı oyda kalması sonucu açık oylamaya gidildi ve yarışmacılar teker teker hangi ismin eleme adayı olması gerektiğini söyledi. Yapılan oylama sonrasında Seda haftanın 4. eleme adayı olarak belirlendi.

Survivor'ın 14 Mayıs 2022 Cumartesi günkü bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf Gönüllüler takımı oldu.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı eleme adayı olarak Ogeday'ın adını verdi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'ın 14 Mayıs Cumartesi günü ekrana gelen bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı, ödüllü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

İletişim ödüllü oyunu kazanan taraf Ünlüler takımı oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İrem Derici konserinde kavga! Konser alanı adeta savaş alanına döndüİrem Derici konserinde kavga! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı! Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!
İç çamaşırsız ayna pozuyla yürek hoplattı! "Temizlik başlar..."İç çamaşırsız ayna pozuyla yürek hoplattı! "Temizlik başlar..."
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rize'de tarihi gün! Erdoğan'dan 'yaş çay alım fiyatı' müjdesi

Rize'de tarihi gün! Erdoğan'dan 'yaş çay alım fiyatı' müjdesi

1. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu! Bursaspor, TFF 2. Lig'e düştü...

1. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu! Bursaspor, TFF 2. Lig'e düştü...

Yağmur ve dolu alarmı! Bu hafta hava...

Yağmur ve dolu alarmı! Bu hafta hava...

SGK'dan önemli uyarı! Bunu yapanların maaşı kesiliyor

SGK'dan önemli uyarı! Bunu yapanların maaşı kesiliyor

Altın için Wall Street'ten dikkat çeken tahmin

Altın için Wall Street'ten dikkat çeken tahmin

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

İlginizi Çekebilir

“Doğal güzelliktim” dedi! Eski haline yorum yağdı

“Doğal güzelliktim” dedi! Eski haline yorum yağdı

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Ortalığı karıştıran ses kaydı! Rusya bu iddiayı konuşuyor

Ortalığı karıştıran ses kaydı! Rusya bu iddiayı konuşuyor

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.