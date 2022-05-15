SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 14 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme potasına kim girdi?

Surivor All Star 2022'de heyecan yine doruktaydı. Dokunulmazlık oyunu sonrası konseyde haftanın beşinci eleme adayı belli oldu. Peki Survivor eleme adayı kim oldu? 14 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme potasına kim girdi? Konuya dair tüm merak edilenler haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 14 MAYIS 2022 CUMARTESİ

Survivor'da geçtiğimiz hafta oynanan 3 dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımından Evrim, Nisa ve Berkan potaya giren isimler olmuştu. Bu hafta oynanan 4. dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımı, bir kez daha ada konseyinde toplandı. Takımca yapılan oylama sonrasında gönüllüler takımından bir isim daha eleme adayı olarak belirlendi. Oylamada 3 Ogeday, 3 Seda ve 2 Hikmet adı çıktı. Ogeday ve Seda'nın aynı oyda kalması sonucu açık oylamaya gidildi ve yarışmacılar teker teker hangi ismin eleme adayı olması gerektiğini söyledi. Yapılan oylama sonrasında Seda haftanın 4. eleme adayı olarak belirlendi.

Survivor'ın 14 Mayıs 2022 Cumartesi günkü bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf Gönüllüler takımı oldu.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı eleme adayı olarak Ogeday'ın adını verdi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'ın 14 Mayıs Cumartesi günü ekrana gelen bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı, ödüllü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

İletişim ödüllü oyunu kazanan taraf Ünlüler takımı oldu.

