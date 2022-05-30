Survivor 2022 All Star'da finale kısa bir zaman kala dokunulmazlık oyunlarının önemi artıyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları dün akşam müthiş bir dokunulmazlık oyunu performansı sergiledi. İki takımda kendi takımlarından eleme adayı çıkarmamak için mücadele etti. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi? 29 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda nefes kesen anlar yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları, kendi takımlarından eleme adayı çıkarmamak için mücadele etti. Son ana kadar seyir keyfi veren mücadelenin kazananı kadınlarda gönüllüler oldu. Daha sonra erkeklerin mücadelesi oynandı. Erkeklerde ise müthiş bir kapışma yaşandı. Bu karşılaşmayı da gönüllüler kazandı ve gönüllüler 2-0'la ikinci dokunulmazlığı kazanan taraf oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında, oyunu kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde toplandı. Eleme oylaması yapan ünlüler takımından en çok oyu alan kişi Ayşe oldu ve Ayşe bu haftanın ikinci eleme adayı oldu. İlk eleme adayı ünlüler takımından Anıl olmuştu.

