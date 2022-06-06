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Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Haziran 2022 Pazar

06.06.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor eleme adayı ve dokunulmazlık oyununun kazananı, dünyanın en zor yarışması olarak lanse edilen TV8'in sevilen programının 5 Haziran Pazar günkü bölümü sonrası merak konusu oldu. Survivor All Star 2022 yine nefes kesen bir bölümle ekranlara geldi. Yarışmacılar yeni takımlarına adapte olarak Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Haziran 2022 Pazar

Survivor eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dünyanın en zor yarışması Hikmet Tuğsuz ve Evrim Keklik'in eleme potasında yerini almasının ardından Survivor'da eleme adayı olarak potaya giren 3. isim merak konusu oldu. Survivor eleme adayı ve programın 5 Haziran 2022 Pazar günkü bölümüne ilişkin merak edilenler haberimizde...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 5 HAZİRAN 2022 PAZAR

Survivor'ın 5 Haziran Pazar günkü çekilişinde dokunulmazlık oyununu kazanan taraf mavi takım (gönüllüler takımı) oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Hikmet Tuğsuz olmuştu. 4 Haziran akşamında ise dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf, kırmızılar olmuştu. Böylelikle kırmızı takım, ikinci eleme adayını belirlemek için oy kullanmış ve sonucunda ise en çok oyu alan Evrim Keklik, ikinci gitme adayı olmuştu.

Survivor'ın 5 Haziran Pazar günü ekrana gelen bölümünde haftanın 3. eleme adayı belli oldu.

Survivor'da eleme potasına giren 3. yarışmacı Nisa Bölükbaşı oldu.

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Adem
Evrim
Anıl
Nisa
Batuhan

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Nagihan
Hikmet
Ayşe
Ogeday
Atakan
Berkan

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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