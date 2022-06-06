Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Haziran 2022 Pazar

Survivor eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dünyanın en zor yarışması Hikmet Tuğsuz ve Evrim Keklik'in eleme potasında yerini almasının ardından Survivor'da eleme adayı olarak potaya giren 3. isim merak konusu oldu. Survivor eleme adayı ve programın 5 Haziran 2022 Pazar günkü bölümüne ilişkin merak edilenler haberimizde...
Survivor'ın 5 Haziran Pazar günkü çekilişinde dokunulmazlık oyununu kazanan taraf mavi takım (gönüllüler takımı) oldu.
Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Hikmet Tuğsuz olmuştu. 4 Haziran akşamında ise dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf, kırmızılar olmuştu. Böylelikle kırmızı takım, ikinci eleme adayını belirlemek için oy kullanmış ve sonucunda ise en çok oyu alan Evrim Keklik, ikinci gitme adayı olmuştu.
Survivor'ın 5 Haziran Pazar günü ekrana gelen bölümünde haftanın 3. eleme adayı belli oldu.
Survivor'da eleme potasına giren 3. yarışmacı Nisa Bölükbaşı oldu.
Adem
Evrim
Anıl
Nisa
Batuhan
Nagihan
Hikmet
Ayşe
Ogeday
Atakan
Berkan
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