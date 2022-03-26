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Survivor Elif kimdir? Survivor Elif'e ne oldu? Survivor Elif elendi mi? Elif Gören Survivor'dan neden ayrıldı? Survivor Elif'in hastalığı ne?

26.03.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Elif hakkında verilen karar tüm izleyicileri şaşırttı. Elif Gören, Survivor'da gösterdiği başarılı performans ve sakin kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken bir yarışmacıydı. Survivor'ın son bölümünde Acun Ilıcalı'nın söyledikleri gündem oldu. Acun Ilıcalı, Survivor Elif''in adadan ayrılmak zorunda olduğunu söyleyince sevilen yarışmacının hayranları bunun nedenini araştırmaya başladı. Vatandaşlar Survivor Elif diskalifiye mi oldu, elendi mi şeklinde sorular sormaya başladı.

Survivor Elif kimdir? Survivor Elif'e ne oldu? Survivor Elif elendi mi? Elif Gören Survivor'dan neden ayrıldı? Survivor Elif'in hastalığı ne?

Survivor All Star'ın geçtiğimiz akşam yayınlanan son bölümünde izleyeciler son derece heyecanlı anlara şahit oldu. Oyundan sonra toplanan konseyde oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Acun Ilıcalı'nın Elif Gören'in adaya veda ettiğini açıkladı. Bu haberin ardından izleyiciler 'Survivor Elif neden yarışmadan ayrıldı?' sorusunun cevabını aramaya başladı. Survivor'ın başarılı ismi Elif Gören'in yarışmadan ayrılması herkesi şaşırttı. İşte Survivor Elif Gören hakkında merak edilen detaylar...

SURVIVOR ELİF NEDEN YARIŞMADAN AYRILDI?

Survivor All Star 2022'de Ünlüler takımında yer alan Elif Yıldırım Gören, 23 Mart Dokunulmazlık oyununa rahatsızlığından dolayı katılamamıştı. Gören, 25 Mart'ta oynanan dokunulmazlık oyununda da yer almadı. Yarışma esnasında baş dönmesi ve mide bulantısı geçiren Elif Gören, Survivor 2022'ye kendi isteğiyle veda etti ve konuya dair açıklamayı da Acun Ilıcalı yaptı.

Acun Ilıcalı, "Son bir hafta mide rahatsızlığı, bir yerden sonra mental olarak da Survivor'da kopmalar yaşıyoruz. Elif olduğu zaman açıkçası çok şaşırdım. Bugün itibariyle Elif Survivor'a devam edemeyecek" izleyicileri ve yarışmacıları çok şaşırtan haberi verdi.

ELİF GÖREN KİMDİR?

Elif Gören, 14 Şubat 1990 yılında İznik, Bursa'da dünyaya geldi. Gören Türk kadın atlettir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 4x400 m Milli takımında yer alan Elif Gören, 2012 Olimpiyatlarına katılan en genç Türk sporcu olmuştur. 2022 yılı itibarıyla 32 yaşına girmiştir.

400 metre engelli yarışında uzmanlaşan Elif Yıldırım Gören, 55 kilo ağırlığında ve 1.70 metre boyundadır. ENKA Spor Kulübü lisanslı sporcudur. Elif Gören 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil ederek kadınlar 4×400 metre bayrak yarışı etkinliğinde yarışmıştır. Elif Gören TV8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Survivor 2020'de Ünlüler takımında yarışarak çeyrek finale kadar kalmayı başarmıştır.2022 yılında ise Survivor All Star versiyonu ile ekranlara gelen Survivor 2022'de yer alarak Survivor mücadelesine tekrar başlayan başarılı sporcu Elif Gören, 25 Mart Cuma günü itibarıyla sağlık nedenlerini gerekçe göstererek kendi isteğiyle yarışmadan ayrılmıştır.

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