Survivor Elif neden yok, sakatlandı mı? Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir?

Survivor'da tüm rakiplerinin geride bırakarak ilk çeyrek finalist olan Elif Yıldırım Gören, parkurlardaki hızı ve atışlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Ancak Elif yaşadığı sakatlıkla herkesi üzdü. Elif'in mr sonuçlarına göre yarışmaya devam edip etmeyeceği belli olacak. Peki Elif Yıldırım Gören kimdir? İşte, Survivor Elif'in hayatı ve biyografisi.

SURVIVOR ELİF KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur.

400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.



Elif Gören, Yalım Gören ile evlidir.





