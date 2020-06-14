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Survivor Elif neden yok, sakatlandı mı? Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 20:55 | Son Güncelleme

Survivor Elif, oyun alanında boynunu çarparak sakatlandı. Survivor 2020'nin ilk çeyrek finalisti olan Elif Yıldırım Gören yaşadığı sakatlığın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Elif, Survivor yeni bölümünde oyunlarda da yer almadı. Peki Survivor Elif'in sakatlığı nedir? Survivor Elif kaç yaşında, nereli ve hangi sporu yapıyor? İşte Survivor Elif hakkında merak edilenler.

Survivor Elif neden yok, sakatlandı mı? Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir?

Survivor'da tüm rakiplerinin geride bırakarak ilk çeyrek finalist olan Elif Yıldırım Gören, parkurlardaki hızı ve atışlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Ancak Elif yaşadığı sakatlıkla herkesi üzdü. Elif'in mr sonuçlarına göre yarışmaya devam edip etmeyeceği belli olacak. Peki Elif Yıldırım Gören kimdir? İşte, Survivor Elif'in hayatı ve biyografisi.

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SURVIVOR ELİF KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur.

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400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

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Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

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Elif Gören, Yalım Gören ile evlidir.

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