Survivor erzak oyununu kim kazandı, kim kaybetti? Survivor'da Aziz Gönüllüler'i iyice zorluyor!

Survivor erzak oyunuyla bu akşam ekranlara geldi. Survivor'da salı günü yapılan eleme gecesinde Ünlüler takımından Ümit Erdim adaya ilk veda eden isim olmuştu. Hararetli anların yaşandığı programın bu akşamki bölümünde erzak ödülünü kim kazandı merak ediliyor. İki günlük dizi arasının ardından bu akşam yeni bölüm yayınlandı. Survivor erzak oyununu kim kazandı, kim kaybetti? İşte yeni bölümden kareler...

21 OCAK SURVİVOR ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Bu akşam yeni bölümü yayınlanan Survivor yine heyecanı anlara sahne oldu. Ünlüler ve Gönüllüler olarak ikiye ayrılan takımlar bugün erzak oyunu için yarıştılar.

Adrenalinin oldukça yüksek olduğu yarışmada takımlar var güçleriyle yarıştılar. Erzak kazanmak için verilen mücadelenin kazananı Gönüllüler takımı oldu.

ALPER RENDE VE AZİZ ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Survivor Gönüllüler takımında sular bir türlü durulmuyor. Aziz ve Alper Rende'nin tartışması güne damgasını vuran olaylardan biri oldu. Battaniyelerin yetmediğini ve fazla olanların paylaşmasını isteyen Alper, Aziz'de fazla battaniye olduğunu ve sesini çıkarmadığını öğrenince ikili arasında ipler gerildi.

Aziz yatağını tartışmalardan sonra çardaktan ayırmıştı. Aziz'de iki battaniyenin olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine sesini yükselten Aziz, Alper'e sinirlendi ve ikili arasında bir tartışma yaşandı. Seslerin yükseldiği tartışmada takımdaki diğer yarışmacıların araya girmesiyle sular duruldu.

SURVİVOR'UN EN SEVİLEN OYUNU BİL BAKALIM!

Erzak oyunundan sonra Bil Bakalım oyunu oynayan yarışmacılar hem kendileri eğlendi hem de izleyenleri eğlendirdi. Kelimeleri yasaklı kelimelerle anlatmaya çalışan yarışmacılar oldukça komik hallere girdiler.

Yarışmacılar ödül olarak mini bisküvi kazanmak için Bil Bakalım'da yarıştılar.

