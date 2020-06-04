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  4. Survivor Evrim'den Barış'ın hareketi sonrası sert sözler: Sıfır performans sıfır

Survivor Evrim'den Barış'ın hareketi sonrası sert sözler: Sıfır performans sıfır

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 02:14 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de takım arkadaşı olan Evrim ve Barış arasında, ödül oyunu sırasında gergin anlar yaşanmıştı. Evrim'in "Sen ne zaman yarışacaksın?" sözlerine kızan Barış'ın eline matarayı alarak Evrim'e doğru kaldırması ve bağırması tepkilere yol açmıştı. Survivor'da konseyden sonraki gün röportaj veren Evrim, Barış'a sert sözlerle yüklendi.

Survivor Evrim'den Barış'ın hareketi sonrası sert sözler: Sıfır performans sıfır

Survivor'da gönüllüler takımında yarışan Evrim ve Barış, oyun sırasında büyük bir gerginlik yaşamıştı. Survivor yeni bölümde, iletişim ve konseyde gerginlik yaşadığı Barış ile ilgili konuşan Evrim'in sözleri bir hayli sert oldı.

Survivor Evrim verdiği röportajda, Barış ile yaşadığı gerginliği anlatarak, "Sakat oynamadı yine oylamada birinci oldu. Yasin ile kavga etti yine birinci oldu. Dokunulmazlıklarda oynamadı eminim yine sms oylamasında ilk sırada çıkardı. Ne bu rahatlık ya. Şu saatten sonra iş başladı performansa. Hadi bir performans göster de erkekleri birbirine düşür ya. Sıfır performans, sıfır" ifadelerini kullandı.

"EVRİM İLE BİR SAAT GEÇİRSENİZ..."

Evrim ile matara olayını yaşayan Survivor Barış ise "Evrim'le Bir saat geçirseniz nasıl bir karakteri olduğunu anlarsınız. İnsanları nasıl çıldırtabileceğini, nasıl delirtebileceğini yara neredeyse oraya nasıl parmak basılır onu çok iyi yapan bir karakter kendisi" şeklinde konuştu.

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