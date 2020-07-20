Survivor Evrim’den Mert Öcal’ı kıskandıran fotoğraf! 'Çok mutluyum çok'

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2020 yarışmasının final yapmasından sonra yarışmacılar arasındaki sular durulmuyor. Aşk iddiaları ve tartışmalarla alevlenen Survivor gündeminde tansiyon yükseliyor. Yasin-Nisa gerginliğine Emrah’ın oğlu Tayfun’un da dahil olmasından sonra işler iyice karıştı.

Gerginliklerin yanında aşk söylemleri de yükseliyor. Sercan Yıldırım ve Nisa ile ateşlenen aşk iddialarının yalanlanmasının ardından Mert Öcal ve Evrim Keklik cephesinde sular durulmuyor. Survivor’un sevilen isimleri Evrim ve Mert’in hayranları ikiliyi yan yana görmek için gün sayıyor.

Sosyal Medya Atışmaları Devam Ediyor



Evrim Keklik ve Mert arasında yaşanılan atışmalara hayranları yetişemiyor. İkilinin arasındaki eğlenceli imalar takipçilerini gülümsetiyor. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini etiketleyerek paylaşım yapan ikili bu sefer gizli bir şekilde laf attı. Tatil için İstanbul’dan Bodrum’a yola çıkan Evrim hayranlarından gelen hediyeleri “Ben sizlere ne diyeyim. Çok mutluyum çok!” notuyla paylaştı. Evrim Keklik’in hayranlarından gelen hediyeleri koyduğu fotoğraflar Mert Öcal’ı kıskandırdı.



Oyuncu Mert Öcal Evrim’in gönderisinin akabininde sosyal medya hesabından “herkese hediye yollamış destekçileri. Bize bir şey yok” cümlelerine yer verdi.



