Survivor Evrim Keklik İzmir depreminden sonra sert tepki verdi! ‘Gavur İzmir’e...’

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Survivor 2020 yarışmasıyla ünlenen Evrim Keklik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Kalbinin İzmir’de olduğunu ve endişeli bir şekilde gelişmeleri takip ettiğini ifade eden Keklik, depremin sonrasında yapılan ‘gavur İzmir’ yorumlarına ateş püskürdü.

‘SİZ İNSAN MISINIZ?’

İzmir depreminin sonrasında ortaya atılan zina ve alkol söylemlerine öfkelenen Evrim Keklik, sosyal medya hesabından sinirlerine hakim olamadı. Evrim Keklik Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Siz gavur İzmir’e kurban olun!” notunu paylaştı.

‘Gavur İzmir’ tanımlamasına karşı sinirlenen Keklik, “Gavur İzmir diyenler, siz insan mısınız?” ifadelerini kullandı. Evrim Keklik’in paylaşımlarına kısa süre içinde binlerce destek yorumu yağdı.

