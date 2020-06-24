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Survivor Evrim Keklik kimdir? Survivor'dan elenen Evrim kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Survivor 2020 Evrim Keklik'in hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 01:08 | Son Güncelleme

Survivor 2020 çeyrek final haftasında elenen yarışmacı Evrim Keklik oldu. Evrim'in 4,5 aylık Survivor macerası sona erdi. Survivor'a gönüllülerde başlayan Evrim Keklik, oyunlardaki performansının yanı sıra iddialı konuşmaları ve arkadaşlarıyla olan diyaloglarıyla da sürekli gündem oldu. Survivor'dan elenen Evrim'in hayatı, Survivor izleyenleri tarafından merakla sorgulanıyor. Peki Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Survivor Evrim Keklik hakkında bilgiler ve biyografisi

Survivor Evrim Keklik kimdir? Survivor'dan elenen Evrim kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Survivor 2020 Evrim Keklik'in hayat hikayesi

Survivor Evrim kimdir? sorusu, son günlerde yanıtı en fazla araştırılan konulardan oldu. Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik, çeyrek finale kalarak son 8 yarışmacı arasına girdi. Ancak Survivor'da Cemal Can'ın eleme adayı yaptığı Evrim Keklik, 4,5 aylık ada macerasını tamamladı ve elenen isim oldu. Peki, Survivor Evrim kaç yaşında ve nereli? İşte, Survivor Evrim'in merak edilen hayatı.
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Sporcu kimliği ile ön plana çıkan ve yüzme öğretmeni olan Survivor Evrim Keklik'in hayatı ve biyografisi.

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SURVIVOR EVRİM KİMDİR?

29 yaşında olan Evrim Keklik, İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan ve 10 yıl boyunca devam eden Keklik daha sonraları ise Galatasaray ve Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımlarında oynadı.
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Evrim spor kariyerini ise şu sözlerle anlatmıştı:

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"Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum"
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