Survivor Evrim Mert Öcal’la aşk iddialarıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu

ŞARTLARIM UYARSA SURVİVOR’A GİDERİM

Magazin kulislerinde Acun Ilıcalı’nın 2021yılında Survivor All Star formatıyla ekranlara geleceğe konuşuluyor. All Star’dan teklif gelirse katılıp katılmayacağı sorulan Evrim “Benim de şartlarım uyarsa All Star’a gideriz. Nasip, kısmet” demeyi tercih etti.

Survivor programında beraber yarıştığı arkadaşlarından Aycan Yanaç’ı çok özlediğini dile getiren Survivor Evrim,“Geç tanıdım ama çok güzel günlerim geçti. Dominik’te Aycan’ı çok özledim. Onu çok seviyorum çünkü o da harbi kız, delikanlı... Onun da yanar dönerliği yok. Yasin’le Cemal’i de özledim. Onların yeri bende çok ayrıdır” dedi.

Ertem Şener’in “Sen mi daha iyi Survivor’sun yoksa Cemal Can mı?” sorusuyla köşeye sıkışan Survivor Evrim, “Bu çok zor bir soru oldu. İkimizde iyi Survivor’larız. Ben kendimi es geçemem o da bir şampiyon. Ben ordunun içine girer aslanlar gibi çıkarım” ifadelerini kullandı.

‘AMA ARKADAŞIZ’



Ünlüler takımında yer alan oyuncu Mert Öcal’la adı aşk haberlerine karışan Survivor Evrim, “Mert’le aranda bir şey mi vardı” sorusuna cevap verdi. Survivor Evrim, “Mert’le aramda bir şey yoktu. Ben sadece ‘Mert çok yakışıklı, Mert çok sempatik, Mert çok dobra, Mert’le çok güzell sohbet edebiliyorsun’ dedim. Elendikten sonra aşk haberlerimizin çıktığını gördüm ve çok güldüm. Hatta şaşırdım. Ardından Mert’le konuştum. Mert birkaç açıklama yapmış ‘maalesef sevgili değiliz’ diye. Bu açıklaması iyi ki sevgili değiliz demek değil. Ben onu çok seviyorum o da beni çok seviyor ama arkadaşız” dedi.