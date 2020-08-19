Survivor Evrim Mert Öcal’la aşk iddialarıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüller yarışmasının final yapmasından sonra geniş bir hayran kitlesine sahip olan Evrim Keklik Ertem Şener’in programına misafir oldu. Ertem Şener’in yarışmadaki neşeli halleri ve dobra kişiliğine vurfgu yaptığı Evrim Keklik, Survivor’a dair kafalara takılan bütün soruları cevapladı.

Survivor’un hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor bir yarışma olduğunu belirten Survivor Evrim,“Açlığı bir şekilde örtebilirsin çünkü oyun ve ödül kazanıyorsun. Birinci kazanamazsan mutlaka ikinci de kazanıyorsun. Zaten miden küçülüyor. Açıklıkla mücadele edebilirsin ama psikolojiyle edemezsin. En çok anneme acıktım. Ben ilk defa bu kadar uzun süre annemden uzak kaldım. Orada en çok annemin değerini anladım” dedi.

‘DUYGULARIMI NET ORTAYA KOYARIM’

Survivor yarışması boyunca kendi çizgisinden çıkmadığının altını çizen Survior Evrim,“Ben Survivor’da ne hanımefendiliğime ne de öğretmenliğime laf ettirdim” ifadelerini kullandı. Son dörde kalmak için kimseye yalakalık yapmadığını belirten Evrim, “Duygularımı çok çabuk ve net bir şekilde ortaya koyarım. Ya siyahım ya beyazım. Bende gri yok. Neyse o. Etrafımda çok fazla yanar dönerlik vardı. Bir insan herkesle iyi anlaşamaz. Herkesle iyi anlaşan insanda bir problem vardır zaten. Ben de nöyle bir şey yaparak başkalarının kanatları altına girseydim son dörde kalırdım. Benim en büyük problemim politik olmamamdı” dedi.

Kendine has gülüşüyle dikkatleri üzerine çeken Evrim, “Benim gülüşlerimin de bir anlamı var. Bazen gözün içine bakarak bazen de kalbin içine bakarak gülerim” dedi.