Survivor Evrim ve Mert Arasında Neler Oluyor? Sosyal Medya Paylaşımları Herkesi Şaşırttı

Survivor Ünlüler takımında yer alan oyuncu Mert Öcal ile yarışma boyunca iyi anlaşan Evrim’i Mert’in sürpriz vedası adeta yıkmıştı. Mert’in vedasının ardından Evrim’in “Mert’i yakından tanımak istiyordum. Kampların birleşmesinin artık hiçbir anlamı kalmadı” sözleri ikilinin arasındaki aşk iddialarını güçlendirmişti. İkilinin hayranları tarafından oluşturulan fan sayfaları başarılı popçu Hadise’nin Survivor Birleşme Partisi’nde söylediği “Adada aşk kokusu alıyorum” sözünden birçok kişinin aksine Mert ve Evrim’i ima ettiğini çıkartmıştı. Yarışma boyunca aşk iddialarına yanıt veremeyen ikili elendikten sonra haklarında çıkan haberleri cevapladı.

SADECE ARKADAŞIZ

Survivor yarışmasından ilk elenen isim Mert Öcal, Dominik’te Acun Ilıcalı’nın yaptığı Instagram canlı yayınında kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Evrim ile haklarında çıkan aşk iddialarını yalayan Öcal, “Evrim bana geçtiğimiz zamanlarda abi diyordu. Ben ona abi dememesini söyledim ama Evrim benim kardeşim” dedi.

Mert’in açıklamasının ardından haberlere bir yalanlama da Evrim cephesinden geldi. Evrim katıldığı canlı yayında; “Mert çok yakışıklı, komik ve sempatik biri… Başlarda tartışma yaşamıştık ondan sonra konuşunca aramızdaki mesafe azaldı. Bu tamamen arkadaşlık çerçevesinde olan bir şey” dedi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI HABERLERİ YENİDEN ATEŞLEDİ

Survivor’un başarılı yarışmalarından gelen açıklamalar hayranları için yeterli olmadı. Mert benim dişi versiyonum diyen Evrim, sosyal medya hesabından “Mertciğim” notunu düşerek bir fotoğraf paylaştı. Mert Öcal ise aynı fotoğrafı “hanımağa” yazarak yayınlamayı tercih etti.

Karşılıklı fotoğraflaşmanın ardından Evrim’in son fotoğrafının altına Mert’in yaptığı “Elenmek yaramış” yorumu sosyal medyayı bir anda yeniden hareketlendirdi. Mert’in yorumu binlerce beğeni almayı başardı.

EVRİM'İN "BEBİŞİM" HİTABI OLAY YARATTI

İkilinin Instagram'dan yaptığı yorumlaşmanın yankıları sürerken bir bombada Twitter'dan geldi. Mert Öcal'ın "Yarın yoldan canlı yayın yapacağım seninle. Bir yere kaybolma." mesajına Evrim bebişim hitabıyla cevap verdi. Güzel yarışmacı; "Tamam bebişim. Hiçbir yere kaybolmam" dedi.