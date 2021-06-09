Survivor Exxen sıralaması belli oldu! Survivor'da bu hafta kim elendi, yarışmaya kim veda etti?

Survivor’da bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyunca oynanan oyunlarda Poyarz, İsmail ve Berkay dokunulmazlık ödülünün sahibi olurken, yarışmacı arkadaşları Steven, Ayşe ve Aleyna Kalaycıoğlu ise eleme potasında yer aldı. TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor’ın 23. Hafta SMS sıralaması da belli oldu. Buna göre bu hafta Survivor’da kim elendi?

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor’da elenen isim belli oldu. Survivor’da eleme adayı olarak Ayşe, Steven ve Aleyna gösterildi. Survivor'da elenen isim ise Steven oldu.

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Ayşe, ''Çok gergin bir pota, gerginlikten gülüyorum. Acayip bir hismiş, tuhaf duygular içerisindeyim. İnşallah, gitmem kalırım. Hayallerime ulaşmak için mücadeleme devam ederim.'' dedi.

Steven, ''Geldiğimden beri zaman zaman potalara girdim ama en stresli potam bu. Şimdi güzel ödüllerden bahsettiniz. Sona yaklaşmışken buradan gitmek istemiyorum. İnşallah, hakkımda hayırlısı olur. '' ifadelerini kullandı.

Aleyna, ''En gergin geçirdiğim pota. Terlemeye başladım. Yolumdaki engeli aşarsam finale ilerleyeceğim. İnşallah bu engeli aşarım ve yoluma devam ederim.'' cümlelerini belirtti.

8 HAZİRAN SURVİVOR EXXEN SIRALAMASI

Kırmızı Takım

İsmail Balaban

Aleyna

Batuhan

Berkay

Mavi Takım