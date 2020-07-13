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Survivor final yeri Galataport nerede? Galataport nasıl bir yer? İşte Survivor final adresi Galataport hakkında bilgiler ve tarihi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 20:13 | Son Güncelleme

Survivor 2020 finali 13-14 Temmuz'da İstanbul'daki Galataport'ta yapılacak. Acun Ilıcalı, Galataport alanının Survivor finali için özel olarak hazırlandığını açıkladı. Survivor finaline ise seyirci kabul edilmeyecek, Galataport'taki finale sadece eski yarışmacılar ve finalistlerin aileleri katılacak. Peki Survivor final yeri olan Galataport nerede, hangi ilçede? Galataport İstanbul'un neresinde? İşte 13 ve 14 Temmuz'daki Survivor finali için özel olarak hazırlanan Galataport hakkında bilgiler

Survivor final yeri Galataport nerede? Galataport nasıl bir yer? İşte Survivor final adresi Galataport hakkında bilgiler ve tarihi

Galataport iki gün boyunca Survivor 2020'nin finaline ev sahipliği yapacak. Survivor finali için inşaat çalışmalarının durdurulduğu Galataport, büyük final için özel olarak hazırlandı. İstanbul Karaköy'de bulunan 2021 yılı başında hizmete açılması planlanan Galataport dev cruise gemilerini de ev sahipliği yapacak.

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SURVIVOR FİNALİNİN ÇEKİLECEĞİ YER OLAN GALATAPORT HAKKINDA BİLGİLER

Galataport veya Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır.

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GALATAPORT NEREDE?

Proje Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır.

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GALATAPORT PROJESİ'NDE SONA YAKLAŞILDI

Dünyanın en büyük sahil şeridi projelerinden birisi olan Galataport Projesi'nde sona yaklaşıldı. Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan Galataport Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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Covid-19 virüs salgını nedeniyle inşaat çalışmaları bir süreliğine yavaşlayan projede, normalleşme süreciyle birlikte çalışmalar yeniden hızlandı.

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Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkanı verecek projenin bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

GALATAPORT'UN TARİHİ

1900'lu yıllardan itibaren İstanbul'un en önemli endüstriyel ulaşım ve taşıma alanı olan bu bölgede 1958 yılında Sedat Hakkı Eldem tarafından tasarlanan antrepolar inşa edildi. 1982 yılında bölge turizm merkezi ilan edildi. 1987 yılında yük gemisi girişlerine ve 1988 yılında tırların girişlerine kapatılması nedeniyle antrepolar ve gümrük limanı işlevlerini yitirmeye başladı. 1993 yılında Koruma Kurulu bu bölgeyi Kentsel Sit Alanı yaptı. 2000'li yıllardan itibaren antrepolar kiralanmaya başlandı. 2004 yılında İstanbul Modern açıldı. İstanbul 2 No'lu Koruma Kurulu Antrepo 4'ün İstanbul Modern ve Antrepo 5'in M.S.G.S.Ü. İstanbul Resim Heykel Müzesi olarak korunmasına karar verdi.

İnşaatın başladığı Şubat 2015'e kadar bu alanda gemilerden yükleme, depolama ve boşaltma işlemleri devam etti. Galataport projesinin ilk ihalesini Türkiye Denizcilik İşletmeleri Eylül 2005'te gerçekleştirdi. Şubat 2015'te başlayan projenin 2018 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedeflendiği yetkililer tarafından açıklandı. Temmuz 2016'da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu izni çıktı.

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