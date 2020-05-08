Survivor finali ne zaman olacak? Acun Ilıcalı: Hayal ettiğimiz gibi bir final olmayabilir

Acun Ilıcalı, CNN Türk'ten Damla Uğurtürk ile gerçekleştirdiği Instagram canlı yayınında sorulan soruları yanıtladı.

Acun Ilıcalı, yayınlandığı haftanın her günü reytinglerde birinci olan Survivor ve Survivor'ın finali hakkında da konuştu. Acun Ilıcalı, 'Survivor finaliyle ilgili net bir kararımız yok. Ancak finali Türkiye'de yapacağımızı umuyorum. Hayal ettiğimiz gibi bir final olmayabilir ama şartlara göre en iyisini yapmak istiyoruz. Temmuz ayının biraz daha ilerisinde olacak' dedi.

