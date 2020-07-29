Survivor finalistleri Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven arasında yağmurluk krizi! Kriz Survivor Nisa’nın dahil olmasıyla büyüdü!

Survivor programı için 5 ay boyunca Dominik Cumhuriyeti’nde iletişimsiz bir şekilde kalan Barış Murat Yağcı, o günlerin acısını sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerini kucaklayarak çıkartıyor. Survivor 2020 yarışmasına damga vurmayı başaran Barış Murat Yağcı, hayranları tarafından yapılan photoshopları yayınlayarak teşekkür etti.



Survivor Barış hayranlarına “Ya siz Trrreeeekk misiniz? Beni ne güzel sevmişsiniz. Gerçekten şu an çok mutlu ettiniz. O kadar fazla ki yaptıklarınız... Bunlar görebildiklerimin sadece bir kısmı. Sizin en çok beğendiğiniz hangisi merak ediyorum? Emeği geçen herkese teşekkürler, benim kocaman ailem. İyi ki varsınız” notunu düştü.

AVERGERS ARASINDA YAĞMURLUK KRİZİ



Barış Murat Yağcı’nın hayranlarına teşekkür etmek için yaptığı paylaşıma Cemal Can’ın yorumu damga vurdu. Cemal Can’ın Survivor Barış sembolü haline gelen yağmurluk için “umarım yağmurluğum duruyordur” yorumunu yapması Barış’ın hayranlarını kızdırdı.

Cemal Can’ın yorumundan sonra Barış Murat Yağcı’nın yarışma boyunca üzerinden hiç çıkarmadığı yağmurluğu ve taytına talep gittikçe arttı. Memleketi Prag’a dönen Survivor Nisa Instagram canlı yayınına konuk olarak davet ettiği Barış’tan yağmurluğunu istedi.

