Survivor Furkan oyun sırasında parkurda sakatlandı. Talihsiz kaza sonrası oyundan ayrılmak durumunda kalan Furkan Kızılay, konsey gecesinde oylama sonucunu duyunca yıkıldı. Vatandaşlar Survivor Furkan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Gözüne ne oldu, sakatlandı mı? Furkan Kızılay Survivor'dan elendi mi? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Survivor 2022 All Star'da yaşananlar ile Furkan Kızılay'ın hayatı ve biyografisine haberimizde yer verdik.

SURVİVOR FURKAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da doğfu.

Furkan Kızılay, Türk dizi film oyuncusu ve şarkıcı olarak bilinmektedir. 2000'li yıllarda Çocuklar Duymasın isimli TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenmiştir.

Sevilen oyuncu sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almıştır. Aynı zamanda 2009 senesinde "Aşksın Sen" adlı albümünü yayınlamıştır.

2010 yılında çekimlerine yeniden başlanmış olan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini tekrardan canlandırmıştır. Furkan Kızılay, 2022 senesinde ise Survivor Ünlüler takımında yarıştı.

SURVİVOR FURKAN GÖZÜNE NE OLDU?

Furkan Kızılay, Survivor 2022 All Star'da parkur oyunu esnasında elindeki cismin süratle yüzüne çarpması nedeniyle yaralandı.

Alandaki doktor tarafından müdahale edilen Furkan'ın kaşının açıldığı bildirildi.

SURVİVOR FURKAN SAKATLANDI MI?

Furkan Kızılay, parkur oyununda sakatlandı. Ona, diğer yarışmacılar müdahale etti. Furkan yaralanması nedeniyle oyundan ayrılmak zorunda kaldı.

FURKAN KIZILAY SURVİVOR'DAN ELENDİ Mİ?

Survivor 2022 All Star'da Furkan Kızılay'ın yaşadığı talihsizlikler peş peşe geldi.

Konseyde SMS oylaması sonucu adaya veda eden isim Furkan Kızılay oldu.



