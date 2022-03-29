Survivor Gizem kimdir? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar dünyanın en zor yarışması Survivor'da dün geceye damga vuran birleşme partisinin ardından internette araştırma yapmaya başladı. Yarışmadaki performansı kadar özel hayatı da merak edilen yarışmacı merak konusu oldu. Peki Survivor Gizem Memiç kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Gizem Memiç evli mi? Mesleği nedir? Yarışmacıya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

SURVİVOR GİZEM MEMİÇ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Survivor Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 yılında dünyaya geldi. Memiç, Türk model ve güzellik kraliçesi. 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçilmiştir. Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan aldı. Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti.

Gizem Memiç, Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunudur. Memiç, 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer aldı. Yarışmanın 115. gününde adaya veda ederek Survivor 2016'da 10. olmuştur.

GİZEM MEMİÇ EVLİ Mİ?

Gizem Memiç, 2018 yılında Burak Mert ile evlenmiştir.

GİZEM MEMİÇ NE İŞ YAPIYOR?

Gizem Memiç, Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunudur. Biliniği üzere 1 Nisan 2010'da Miss Turkey seçilen Gizem Memiç Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etmiştir.

