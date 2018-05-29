Survivor Gönüllüler merak edilenleri açıkladı! Anıl'ın canlı yayında zor anları

Survivor Panorama canlı yayınına katılan ve heyecanlı olduklarını dile getiren Gönüllüler takımından Hakan, Damla, Muray, Anıl, Nagihan ve Hilmicem merak edilenleri cevapladı.

ANIL'IN ZOR ANLARI

Anıl, All Star konsepti olduğu zamanlarda oyun alamadıkları için çok üzgün olduklarını hele iletişim oyunlarında kazanamadıkları zaman büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını anlattı. Daha önce ailesiyle milli takımda yarıştığı zamanlarda iletişime geçmediğini söyleyen Anıl, bunun bir hata olduğunu söyleyip duygusal anlar yaşadı.

Hakan Ural, İhan Tarkan ve Nur Tuğba Algül sorduğu sorular ve yarışmacıların yanıtları.

Yarışmacılar, yorumcuların sorduğu "Biz sizleri en çok hangi konuda eleştirmişizdir?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Hakan Hatipoğlu:

"Ben sizin hangi konuyu eleştirdiğinizden çok ben nerede hata yapmışımdır diye düşünüyorum. Orada hatalar yapıyoruz. Açlık ve özlemle boğuşurken. Bence şöyle bir hata olabilir. Takımımızın en iyi yarışmacılardan biriyken takımla anlaşamadığı için Anıl'ı yazmamız oldu. Anıl'ı yazarken 'hadi yazalım' diyen bir lider olmadım. Birçok ses Anıl'a ders olarak yazmak istedi."