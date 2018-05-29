Survivor Gönüllüler merak edilenleri açıkladı! Anıl'ın canlı yayında zor anları

Survivor Panorama canlı yayınına katılan ve heyecanlı olduklarını dile getiren Gönüllüler takımından Hakan, Damla, Muray, Anıl, Nagihan ve Hilmicem merak edilenleri cevapladı.
ANIL'IN ZOR ANLARI
Anıl, All Star konsepti olduğu zamanlarda oyun alamadıkları için çok üzgün olduklarını hele iletişim oyunlarında kazanamadıkları zaman büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını anlattı. Daha önce ailesiyle milli takımda yarıştığı zamanlarda iletişime geçmediğini söyleyen Anıl, bunun bir hata olduğunu söyleyip duygusal anlar yaşadı.
Hakan Ural, İhan Tarkan ve Nur Tuğba Algül sorduğu sorular ve yarışmacıların yanıtları.
Yarışmacılar, yorumcuların sorduğu "Biz sizleri en çok hangi konuda eleştirmişizdir?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
Hakan Hatipoğlu:
"Ben sizin hangi konuyu eleştirdiğinizden çok ben nerede hata yapmışımdır diye düşünüyorum. Orada hatalar yapıyoruz. Açlık ve özlemle boğuşurken. Bence şöyle bir hata olabilir. Takımımızın en iyi yarışmacılardan biriyken takımla anlaşamadığı için Anıl'ı yazmamız oldu. Anıl'ı yazarken 'hadi yazalım' diyen bir lider olmadım. Birçok ses Anıl'a ders olarak yazmak istedi."
Damla Can:
"Farkında olmuyorsun olayın içinde yaşadıklarını. Belki tek hatam çok duygusallaştığım anda Gönüllüler'e geçerken eleştirilmişimdir. Duygusallığımı ön plana çıkardım. 'Takımı düşünmüyor' diye eleştiri olmuştur. Ada yaşantısında sessiz kaldım. İlk zamanlar Gönüllüler'i istemiyormuşum gibi algılandı. Ama öyle değil başladığım yerdeyim. Tokamı çok kullanıyorum. Çıkardım Anıl'a verdim. Ogünden sonra Anıl'a veriyorum. Çünkü ilk verdiğim andan beri oyun kazanmaya başladım. 'Bu saatten sonra bu totemi bozmayız' dedik"
Murat Ceylan:
"İnsan ilişkilerinde çok dikkatliyimdir. İnsanlara hep kendime yaklaşılması gerektiği gibi yaklaşıyorum. Atışlarımda sıkıntı var. Bir parkurun sonuna iyi gelmek ama son etapta atış yapamamak çok koyuyor. Survivor kaderinizin iki topun ucunda olması psikoloji beni hapsetti.Oyun oynanırken ben yukardaysam Hilmi aşağıda olacak. Damla sağımda Hakan en sol köşede. Böyle şeylere inanmayan insandım aslında"
Anıl Berk Baki:
"Bazen polemiklerden kaçmak için susmam yanlış anlaşılmış olabilir. Amacım çenemi çalıştırmak yerine kendimi parkura odaklamayı hedef seçtim."
Nagihan Karadere
"Açık sözlü olduğum için çok fazla eleştirilmişimdir. Açlık var özlem var takımınla uyuşamama var. Sustuğum zamanlarda kendilerinde daha fazla güç bulduklarını gözlemledim. Cumali adına bir konuşma yapmıştım. Elimi taşın altına koyarak böyle bir konuşma yaptım. Cumali'nin karşı takıma misafir olmasını istedim."
Hilmi Cem:
"İlk başlardaki performansım eleştirilmiş olabilir. Çok fazla tartışmalara girmeyi seven biri değilim. Yarışmaya konsantre olmuş bir yarışmacıyım."
Survivor Yunanistan'dan Rodanthi Kaparou isimli yarışmacının kendisinden hoşlanması hatırlatılması üzerine, sevgilisin olmadığını dile geitren Hilimi Cem, "Ben Survivor'a konsantre olmuş durumdayım." diyerek yanıt verdi.
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