Survivor Hasan Yalnızoğlu, Netflix'in yeni Türk dizisi 50 Metrekare'de hangi rolde oynayacak?

İlkokulu Üsküdar'da tamamlayan Survivor Hasan Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastikle başlayıp aynı zamanda çok sevdiği futbolla da ilgilendi. Sonraki yıllarda yüzme sporunda başarılar kazandı.

Hasan Yalnızoğlu, 1974'te İstanbul'da doğdu. Dansçı, oyuncu ve profesyonel güreşçi olan Survivor Hasan, sporcu kimliğiyle birçok başarıya uzandı.

Tv 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Netflix yerli dizi yatırımlarına devam ediyor. O3 Medya ile Hakan Muhafız, OG Medya ile Atiye, Ay Yapım'la Love101 dizilerini hayata geçiren Netflix, BKM Film ile de 50 Metrekare projesi için el sıkıştı. Burak Aksak'ın kaleme aldığı dizide Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt ve Özgür Emre Yıldırım rol alacağı ortaya çıkmıştı.

Netflix'in Türkiye için hazırladığı yerli dizisi 50 Metrekare kadrosuna Survivor Türkiye'nin yıldızlarından olan Hasan Yalnızoğlu da katıldı. Yalnızoğlu dizide Leke karakterini canlandıracak.

Ailesinin semt değişikliği yapması ve tesis yetersizliği sebebi ile çok sevdiği jimnastik ve yüzme sporundan uzak kaldı. Orta öğrenimini Pendik'te tamamladı.

En yakın spor salonu Kung Fu branşında olduğu için çalışmalara burada devam etti.

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunu Survivor Hasan, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da önemli başarılar elde etti.

Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi dans gruplarında baş dansçı olarak görev alan Survivor Hasan, 2007 yılında kendi gibi dansçı olan Tatiana Ruichiana ile evlendi.

