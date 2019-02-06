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Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir? Hikmet Tuğsuz kaç yaşında, pehlivan mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.02.2019 03:09 | Son Güncelleme

Hikmet Tuğsuz, Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da tecrübesi ve oyunlardaki başarısıyla dikkat çekiyor. Hikmet Tuğsuz'un kim olduğu ve nerede doğduğu ise merak ediliyor? Peki Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sporcu kimliğiyle dikkat çeken Hikmet Tuğsuz Kırkpınar başpehlivanlarına da antrenörlük yapıyor. İşte Survivor Hikmet Tuğsuz hakkında bilgiler.

Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir? Hikmet Tuğsuz kaç yaşında, pehlivan mı?

Türkiye ve Yunanistan rekabetinin yaşandığı Survivor 2019’da en dikkat çeken isim ise Hikmet Tuğsuz. Hikmet Tuğsuz kimdir? Nereli ve mesleği nedir? İşte Hikmet Tuğsuz hakkında merak edilenler.

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HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?
Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986’da Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı.

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Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi. Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu.

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Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.

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