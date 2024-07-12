Survivor'ı bırakıp İstanbul'u terk etmişti! Alp Kırşan yazı mütevazı karavanında geçiriyor... Görenler hayran kaldı

MYNET-2012-2016 yılları arasında ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ yarışmasında sonra ise 5 yıl boyunca Survivor'da sunuculuk yapan Alp Kırşan ani bir kararla her şeyi bırakıp İstanbul'u terk etmişti.

Yoğun geçen yılların ardından ailesiyle birlikte Bodrum'a yerleşen Alp Kırşan, sessiz ve sakin bir hayatı seçti. Ailesiyle birlikte balık tutup, bahçe temizleyen Kırşan doğayla iç içe hayatından paylaşımlar yaparak dikkat çekiyordu.

Alp Kırşan yaz aylarında ise eşi ve çocuklarıyla mütevazi bir ortamda yaşıyor. Emin ve Fatih adlı yayında yaşamını anlatan Alp Kırşan'ın karavanı ve tatili geçirdiği şahane manzaralı ortamı gündem oldu.

"KEYİFTEN ÖDÜN VERMİYORUZ"

Alp Kırşan'a sunucu "Çoğu maddi olarak zenginden daha konforlu bir yaşamınız var. Biz şu an onun ortamında olduğumuz için" deyince Kırşan ise şunları söyledi:

"Fatih Terim'in evi mesela Türkbükü'nde falan onun gibi bir yerdeyiz şu anda ama bence Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi Akbük'teyiz. Abi keyiften ödün vermiyorum ya mümkün değil ya. Buraya megayatla da ama o da değil bizimki. Arkamda gördüğünüz karavan bana ait ve biz karavanla takılıyoruz" dedi.

MÜTEVAZİ KARAVAN DİKKAT ÇEKTİ

Mütevazı karavanında ailesiyle vakit geçiren ünlü sunucu devamında "Karavanla çok da mutluyuz bazen ufak tefek tekneler var onlar bağlıyorlar onlarla balığa çıkıyoruz. Biz kendi teknemizi getiriyoruz küçük böyle yani her şeyi kıvamında ve yerinde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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