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  4. İzel sevgilisiyle paylaşım yaptı! Görenler tanıyamadı! 'Serenay Sarıkaya sandım'

İzel sevgilisiyle paylaşım yaptı! Görenler tanıyamadı! 'Serenay Sarıkaya sandım'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.07.2024 09:21
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Bir süredir müzisyen Hakan Verbiç ile aşk yaşayan şarkıcı İzel, şu sıralar Çeşme'de denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan İzel sosyal medyada çok konuşuldu, ünlü ismin son halini görenler adeta tanıyamadı. Ünlü isim Serenay Sarıkaya'ya benzetildi.

İzel sevgilisiyle paylaşım yaptı! Görenler tanıyamadı! 'Serenay Sarıkaya sandım'

MYNET- Ünlü şarkıcı İzel bir süredir birliktelik yaşadığı müzisyen sevgilisi Hakan Verbiç ile sosyal medya üzerinden bir karesini paylaştı.

'SERENAY SARIKAYA' BENZETMESİ YAPILDI

İzel'in bir uygulamayla fotoğrafta, kendini bir hayli genç gösterdiği ise dikkatlerden kaçmadı. İzel'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken sosyal medyada 'Serenay Sarıkaya' benzetmeleri yapıldı.

İZEL SEVGİLİSİ

'BU BENİ MUTLU EDER'

Ünlü isim bu yorumların ardından yaptığı açıklamada paylaştığı fotoğrafa yalnızca ince ve basit bir filtre uygulandığını söyleyerek "Ve bir benzetme daha. Bu sefer de güzeller güzeli Serenay Sarıkaya'ya benzetmişsiniz. Bu beni tabi ki mutlu eder." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya izel çelik ercan
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