İzel sevgilisiyle paylaşım yaptı! Görenler tanıyamadı! 'Serenay Sarıkaya sandım'

MYNET- Ünlü şarkıcı İzel bir süredir birliktelik yaşadığı müzisyen sevgilisi Hakan Verbiç ile sosyal medya üzerinden bir karesini paylaştı.

'SERENAY SARIKAYA' BENZETMESİ YAPILDI

İzel'in bir uygulamayla fotoğrafta, kendini bir hayli genç gösterdiği ise dikkatlerden kaçmadı. İzel'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken sosyal medyada 'Serenay Sarıkaya' benzetmeleri yapıldı.

'BU BENİ MUTLU EDER'

Ünlü isim bu yorumların ardından yaptığı açıklamada paylaştığı fotoğrafa yalnızca ince ve basit bir filtre uygulandığını söyleyerek "Ve bir benzetme daha. Bu sefer de güzeller güzeli Serenay Sarıkaya'ya benzetmişsiniz. Bu beni tabi ki mutlu eder." ifadelerini kullandı.