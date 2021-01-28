Survivor’ı sollayan o program geri dönüyor! Hem de daha iddialı

Geçtiğimiz nisan ayında yayınlanan ve dünyayı kasıp kavuran Netflix yapımı Too Hot to Handle’dan beklenen haber geldi. Dijital platforma programa ikinci sezon onayını verdiğini duyurdu. Hatta, Netflix programa iki yeni sezon onayı birden verdi.

UZUN SÜRE BEKLEMEK ZORUNDA KALMAYACAKLAR

Netflix Başkan Yardımcısı Brandon Riegg şunları söyledi: “Tropik bir cennette iki yeni sezon için Too Hot to Hand'i geri getirmekten heyecan duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki Netflix üyeleri, birinci sezonun komik maskaralıklarına aşık oldu ve artık hayranlarımız, yeni yarışmacılarımızın Lana'nın katı kurallarına uymaya çalıştıklarını (ve başarısız olduklarını) görmek için uzun süre beklemek zorunda kalmayacaklar."

TOO HOT TO HANDLE HAKKINDA

İkinci sezon için prodüksiyon çalışmalarının başladığı programın çekim yeri değişti. Too Hot to Handle’da; Meksika'daki bir adada bir araya getirilen birbirinden çekici 14 kadın ve erkeğin, birbirleriyle herhangi bir cinsel temas olmadan dört haftayı tamamlayana ödül olarak 100 bin dolar veriyor.

Birinci sezonun sonunda, 10 yarışmacı kalan 75.000 dolarlık ödül parasını paylaştı.

Netflix CEO'su Ted Sarandos, serinin geçen Nisan'da gösterilmesinin ardından "Too Hot to Handle"ı şimdiye kadarki en büyük yarışma programı olarak adlandırdı.

Henüz resmi olarak açıklanmasa da bazı söylentilere göre Too Hot to Handle 2. sezonunun Turks ve Caicos Adaları’nda çekileceği söyleniyor.



