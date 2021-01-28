Kristen Stewart’ın değişimine inanamayacaksınız! Lady Diana’yı canlandırdığı Spencer’dan ilk görsel

İngiltere’nin unutulmaz figürlerinden Lady Diana’nın hayatı bir kez daha filme çekiliyor. Spencer adlı filmin yönetmen koltuğunda Pablo Larraín otururken Lady Diana’yı Kristen Stewart canlandırıyor. Filmden yayınlanan bir kare sayesinde Kristen Stewart'ın Lady Diana'ya dönüşümünü görüyoruz.

No, Neruda, Jackie gibi filmlerle dikkatleri üzerine çeken son olarak Ema filmiyle övgüleri toplayan Şilili yönetmen Pablo Larraín imzalı Spencer filmi şimdiden en çok merak edilen filmler arasında yer alıyor.

Ayrıca filmde Kristen Stewart’a eşlik edecek isimler de açıklandı. Specer’ın oyuncu kadrosunda Timothy Spall, Sally Hawkins ve Sean Harris de yer alacak.

Filmin, Prenses Diana'nın ölümünün 25. yılı olan 2022'de gösterime girmesi planlanıyor.

LADY DİANA’YI ANLATAN SPENCER FİLMİNİN KONUSU

Senaryosunu Peaky Blinders ve Locke ile tanınan Steven Knight'ın kaleme aldığı Spencer'ın resmi konusu ise şöyle: Spencer, 1981 yılında Prens Charles ile evlenen Diana Frances Spencer’ın hayat hikayesini konu ediyor. Norfolk'taki sarayda geçirdikleri son Noel tatiline odaklanılan filmde Prens Charles ile olan evliliğinin artık sonuna gelindiğini düşünen Diana’nın bir gün kendisini kraliçe yapacak olan yoldan ayrılmaya karar verdiği zamanlar gözler önüne seriliyor.



