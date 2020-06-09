Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? En duygusal ödül için yarıştılar! İşte Survivor'da iletişim oyununu kazanan takım!

Survivor 2020’de iletişim oyununu kazanan takım belli oldu. Yeni döneme girilen Survivor’da kırmızı takım ile mavi takım arasında ilk defa iletişim oyunu oynandı. Oyun öncesinde açıklanan iletişim ödülü, yarışmacıları heyecanlandırdı ve daha çok hırslandırdı.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de manevi olarak önemli olan iletişim oyunu öncesinde avantaj oyunu oynandı. Kırmızı takımdan Sercan, mavi takımdan Nisa, arkadaşlarını kenardan desteledi. Diğer yarışmacılar, parkurda bayrak yarışına çıktı. Dengenin önemli olduğu oyunda mavi takım, kırmızı takım atışlara gelemeden küpleri devirerek avantaj oyununu kazandı.

SURVIVOR 2020’DE İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2020 yeni bölümde mavi takım ile kırmızı takım, aileleri ile telefonda konuşma, dört ay sonra onların seslerini duymak için mücadele ettiler. İletişim oyunu parkuru denge ağırlıklı bir oyundu. Yarışmacılar, ellerinde iki küpü devirmeden engelleri aşması ve atışlara gelmesi gerekiyordu. Sonrasında iki küpü de tezgahın üzerine koyarak hepsini devirmeleri gerekiyordu. Tartışmaların yoğun olduğu oyunda skor 9-6 olunca iki takımdan üç yarışmacı belirlenmesi istendi. Sercan, Barış, Berkan'a karşılık mavi takımdan Evrim, Cemal Can ve Yasin çıktı. İlk oyunda Evrim ile Sercan karşılaştı.