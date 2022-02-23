Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi? 23 Şubat 2022 Çarşamba

Survivor'ın 30. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı iletişim oyununda karşı karşıya gelecek. Heyecanın bir an o0lsun eksilmediği yarışmada 2 takım da sevdikleriyle görüşebilmek için güçlü bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Öte yandan bu gece eleme potasındaki bir yarışmacı elenerek adaya veda edecek. Bu kapsamda Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Survivor'ın 23 Şubat 2022 Çarşamba günkü bölümüne ilişkin ayrıntılara haberimizde yer verdik.

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Dünyanın en zor yarışması Survivor'da iletişim oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellencektir...

SURVİVOR KİM ELENDİ? 23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Survivor sürgün adasına bu hafta yarışmacı arkadaşları tarafından gönderilen ilk isim Yunus Emre, ikinci isim ise Yasin Obuz olmuştu. Diğer 2 aday dün yayınlanan bölümde belli oldu. Nagihan Karadere ve Gökhan Keser eleme adayı olarak sürgün adasına gönderilen 3. ve 4. yarışmacı oldu.

Bu 4 yarışmadan birinin bugün Survivor serüveni sona erecek. Elenen yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

