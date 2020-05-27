Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor'da iletişim ödülü ne oldu?

Survivor'ın 26 Mayıs Salı ekrana gelen bölümünde ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları, yeni bir iletişim ödülü için karşı karşıya geldi. İletişim oyununda takımlardan ikişer yarışmacı parkura çıktı. Bir kişinin atıcılık yaptığı ve ilk defa oynanılan parkurda iletişim oyununu kazanan takım, günün sonunda ödülüne kavuştu.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de ünlüler ve gönüllüler, iletişim oyunu öncesinde avantaj oyununa çıktı. Ünlüler tam takım sahada yer alırken gönüllülerden Yasin, Cemal Can, Nisa ve Evrim parkura çıktı. Zorlu bir parkurda bayrak yarışını kazanan gönüllüler, avantaj oyununu kazanan takım oldu.

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 yeni bölümde ünlüler ile gönüllüleri, zor bir iletişim oyunu bekliyordu. İlk defa oynadıkları parkurda kaydıraktan, havuzdan ve birçok farklı engeli aşan Survivor yarışmacıları, son kısımdan üç topu eğimli bir zeminin sonunda sepete sokmaları gerekiyordu. Ve her üç sepete bir top girmesi gerekiyordu. Bazı yarışmacılar, zorlu parkurda takılıp rakiplerinden geride kaldı.

Geride kalan yarışmacılardan bazıları buna rağmen sayıyı almayı başarırken önde bitiren bazı yarışmacılar, rakiplerine atış şansı bile vermedi. İletişim oyunu Ünlülerden Sercan, gönüllülerden Yasin eşleşmesi ile başladı. İlk oyunda Yasin, ayakkabısını düşürse de Sercan’dan önce parkuru bitirdi. Bu avantajla oyundaki ilk sayıyı alan gönüllüler oldu. Gönüllüler 9-5 önde iken son oyunda Yunus Emre ile Barış karşı karşıya geldi. Survivor Barış'ın sayıyı almasıyla skor 10'a 5 oldu. Böylece Survivor 88. bölümde iletişim oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.