Survivor'ın eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Galatasaray'ın yıldızına 'kalp!' '

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Aslan, 2022/23 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Tarihinde 23. kez ipi göğüsleyen Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo da cezalı olmasına rağmen maç kadrosunda yer alan isimlerdendi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Karşılaşmayı tribünden takip eden İtalyan yıldız, maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı ve coşkusunu sosyal medyada da paylaştı.

Zaniolo'nun Instagram'daki gönderisinin altına ise aşk yaşadığı iddia edilen Survivor'ın eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan flaş bir yorum geldi.

KUPA VE KALP

Kalaycıoğlu, Nicolo Zaniolo'nun gönderisine "kupa ve sarı kalp" emojilerinin bulunduğu bir yorum yaptı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun bu hareketi sonrasında aşk iddiaları ise iyiden iyiye güçlendi.



