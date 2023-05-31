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Survivor'ın eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Galatasaray'ın yıldızına 'kalp!' '

31.05.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 4-1 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı. Sarı - kırmızılılar, bu sonuçla birlikte tarihinde 23. defa kupayı müzesine götürdü. Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo; elde edilen zaferi sosyal medyada kutlarken, aşk yaşadığı iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan flaş bir yorum geldi. İşte detaylar...

Survivor'ın eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Galatasaray'ın yıldızına 'kalp!' '

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Aslan, 2022/23 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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Tarihinde 23. kez ipi göğüsleyen Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo da cezalı olmasına rağmen maç kadrosunda yer alan isimlerdendi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

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Karşılaşmayı tribünden takip eden İtalyan yıldız, maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı ve coşkusunu sosyal medyada da paylaştı.

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Zaniolo'nun Instagram'daki gönderisinin altına ise aşk yaşadığı iddia edilen Survivor'ın eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan flaş bir yorum geldi.

KUPA VE KALP

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Kalaycıoğlu, Nicolo Zaniolo'nun gönderisine "kupa ve sarı kalp" emojilerinin bulunduğu bir yorum yaptı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun bu hareketi sonrasında aşk iddiaları ise iyiden iyiye güçlendi.


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