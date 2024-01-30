İkisi de çok satanlarda zirvede! Xiaomi mi yoksa Huawei mi? 1500 TL altı akıllı bileklik arayanlar için inceledik

Giyilebilir akıllı cihazlar son yılların en popüler teknolojik ürünleri arasında yer alıyor. Akıllı bileklikler de onlardan biri! Kullanıcıların spor performanslarını ölçmesine, sağlık takibi yapabilmesine, telefonunlarına gelen çağrıları ve mesajları yanıtlayabilmesine olanak tanıyan bu cihazlar yaşamı çokça kolaylaştırıyor. Piyasada pek çok marka ve modelde akıllı bileklik olmasına iki marka Xiaomi ve Huawei, zirvedeki yerlerini korumaya devam ediyor. Özellikle fiyat performans ürünü modelleriyle öne çıkan bu markaların en çok tercih edilen iki modeli Xiaomi Mi Band 8 ve Huawei Band 8'i sizin için inceledik. İşte detaylar!

Zarif tasarım, çok amaçlı kullanım: Xiaomi Mi Band 8

Öne çıkan özellikleri

Xiaomi Mi Band 8, kullanıcının telefonunda gelen çağrı, mesaj ve bildirimlere kolayca erişebilmesini sağlayan bir bildirim sistemine sahiptir. Ayrıca, kullanıcılara sosyal medya bildirimleri gibi çeşitli uygulama bildirimlerini de görüntüleme imkanı sunar.

Su geçirmez bir tasarıma sahip olan Xiaomi Mi Band 8, yüzme veya duş alma gibi su etkinliklerinde bilekliği rahatlıkla kullanabilme imkanı sağlar.

Hızlı şarj yükseltmesi ile yalnızca 1 saatte tamamen şarj edilebilir. Tipik kullanım pil ömrünü 16 güne kadar uzatır ve saat AOD modunda 6 güne kadar dayanabilir.

Sürekli kalp atışı izleme, bilimsel uyku izleme, stres izleme, kan oksijen doygunluğu izleme, kadın sağlığı yönetimi gibi sağlık verilerinize ulaşmanızı sağlar.

Adım sayımı, kalori yakma, uyku izleme, kalp atış hızı izleme gibi bir dizi sağlık ve fitness özelliği sunan cihaz, ayrıca kullanıcıların egzersiz performanslarını ve hedeflerini takip etmeleri için spor modları sunar.

Tamamen çıkarılabilir kayışlarla zenginleştirilen akıllı bilekliği isterseniz kolye olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca koşu klipsi sayesinde ayakkabı bağcığınıza kolayca sabitleyebilirsiniz.

Yüksek yenileme hızı, ince çalışma ve kaydırma hareketleriyle son derece rahat bir deneyim sunar. Ortam parlaklığına tam uyum sağlayan kademeli otomatik parlaklık ayarı bulunur. Bileğinizi her kaldırdığınızda parlaklık, gözlerinizi yormayacak optimum ve en uygun seviyeye ayarlanır.

iOS ve Android akıllı telefonlarla uyumludur.

Dezavantajları neler?

Minimal tasarımı nedeniyle ekran boyutu küçük olan cihaz, bazı kullanıcılar tarafından eleştiriliyor. Ayrıca güneş altında ekranın parlaklığının bazen yetersiz kaldığı ve okunabilirliğinin zor olduğu belirtiyor, kimi kullanıcılar. Bazı kullanıcılara göre, Mi Band 8'deki hoparlör ve mikrofon kalitesi biraz düşük.

Kullanıcılar ne diyor?

"Güzel tasarım, zarif, sade, işlevsel, rahat. Bisiklet ve yürüyüş gibi sporlardaki ilerlememi kaydetmek, uyku kalitesini ölçmek için kullanıyorum ve çok iyi çalışıyor. Sevmediğim şey, pilin yaklaşık iki hafta dayanması. Ancak yine de piyasadaki en dayanıklı olanlardan biri. Başka herhangi bir saat veya bant yaklaşık bir hafta dayanıyor. Harika ürün, %100 önerilir."

"Çok kaliteli, ergonomik. Bilekte çok fazla yer kaplamıyor ve rahat. Pil yaklaşık bir hafta gidiyor, ancak bu saat ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Sistem artık Amazfit değil, çok eksiksiz ve çok akıcı olan Xiaomi sistemi. Saati isteklerinize göre kişiselleştirmenize olanak tanıyan akıllı telefon uygulamasından indirebileceğiniz çok çeşitli kadran seçenekleri var. Telefon bildirimlerini, kalp atış hızını, adım sayısını, kat edilen mesafeyi, hava durumunu vb. gösteriyor. 50 metreye kadar su geçirmez. Kısacası, tüm kullanımlara uygun olan çok güçlü ve çok yönlü bir akıllı saat. Şiddetle tavsiye ederim."

"Hızlı kargo, güzel ürün."

Akıllı asistanınız olmaya aday: Huawei Band 8

Öne çıkan özellikleri

Sensör alanı hariç bilekliğin en ince yerinde ölçülen kalınlık 8,99 mm'dir. Ultra ince tasarıma sahip olan Huawei Band 8, oldukça zarif bir görünüme sahip.

Renkli AMOLED ekrana sahiptir.

Cihaz, 5 ATM dereceli dayanıklılık düzeyine uygun üretilmiştir. Bu, 50 metreye kadar statik su basıncına 10 dakika dayanabileceğini gösterir. Ancak 50 metre derinliğinde su geçirmez olduğu anlamına gelmez. Cihaz, yüzme havuzları veya kıyı boyunca yapılan sığ su aktiviteleri için kullanılabilir. Cihazı deniz suyunda taktıktan sonra tatlı suyla durulamayı ve silerek kurutmayı unutmayın.

Geliştirilmiş hızlı şarj ve uzun pil ömrüne sahip olan HUAWEI Band 8, beş dakikalık hızlı şarjla iki tam gün dayanabilir. Tam şarjın ardından 14 güne kadar kullanılabilir.

Geliştirilmiş hızlı şarj ve uzun pil ömrüne sahip olan HUAWEI Band 8, beş dakikalık hızlı şarjla iki tam gün dayanabilir. Tam şarjın ardından 14 güne kadar kullanılabilir.

HUAWEI TruSleep 3.0 sistemi sayesinde her gece iyi bir gece uykusu çekmeniz için ihtiyaç duyduğunuz araçları ve ipuçlarını sağlarken dinlenmenin her saniyesini kaydeder.

Fiziksel durumunuzu iyileştirmenize yardımcı olan 100 harika eğitim modu mevcut.

iOS ve Android akıllı telefonlarla uyumludur.

Dezavantajları neler?

Xiaomi gibi Huawei Band 8 için de ekran boyutunun küçük olması bir dezavantaj olarak görülüyor. Bazı kullanıcılar Band 8'in bazı ileri özelliklere, örneğin GPS veya NFC gibi sahip olmadığını belirtiyorlar. Huawei Band 8'in üçüncü parti uygulamalarla sınırlı entegrasyon seçenekleri sunduğu ifade eden kullanıcılar da bulunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Eşim için aldım, uzun süredir kullanıyor ve gayet memnun. Ekranı yeterli, kordonu sağlam, rengi falan atmadı. Oldukça fazla özelliği var hepsini kullanmıyor bile. Fiyatı da aldığımda oldukça uygundu."

"iPhone telefonda bile düzgün çalışıyor. Duruşu çok sade. Tavsiye ederim."

"Akıllı saat bütçesi olmayanlar için ideal bir bileklik. Sevgilime aldım çok mutlu oldu. Huawei ve Xiaomi arasında kalmıştım, kargosu daha erken geliyor diye Huawei’yi seçtim."

"Fiyatı ve ürünü kıyas yapar isek, iyi. Eşime aldım kullanıyor, sorun yok."

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