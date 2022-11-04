Survivor'ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz'ın süper minili pozuna beğeni yağdı! 'Hastanız Merve'

Güzel oyuncu Merve Oflaz, iddialı İspanya pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Merve Oflaz'ın deri tarzına ''Hastanız Merve'' ve ''Yine ateş ediyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.

Survivor'dan sonra adeta bahtı açılan Merve Oflaz; Muhteşem Yüzyıl, Not Defteri, Güzel Köylü, Kertenkele, Rengarenk gibi yapımlarda rol aldı.

Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Merve Oflaz, Bir Peri Masalı dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştı.

Sosyal medyada aktif olan Survivor eski şampiyonu, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.



