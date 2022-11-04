MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz'ın süper minili pozuna beğeni yağdı! 'Hastanız Merve'

Survivor'ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz'ın süper minili pozuna beğeni yağdı! 'Hastanız Merve'

04.11.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Var mısın Yok musun yarışmasından sonra katıldığı Survivor'dan şampiyon olarak ayrılan Merve Oflaz, Arka Sokaklar dizisinde Bahar karakterine hayat vermişti. Sosyal medyada epey aktif olan Merve Oflaz, süper minili Madrid pozlarıyla beğeni topladı.

Survivor'ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz'ın süper minili pozuna beğeni yağdı! 'Hastanız Merve'

Güzel oyuncu Merve Oflaz, iddialı İspanya pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Survivor'ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz'ın süper minili pozuna beğeni yağdı! 'Hastanız Merve'

Merve Oflaz'ın deri tarzına ''Hastanız Merve'' ve ''Yine ateş ediyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.

Survivor'ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz'ın süper minili pozuna beğeni yağdı! 'Hastanız Merve'

Survivor'dan sonra adeta bahtı açılan Merve Oflaz; Muhteşem Yüzyıl, Not Defteri, Güzel Köylü, Kertenkele, Rengarenk gibi yapımlarda rol aldı.

Survivor'ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz'ın süper minili pozuna beğeni yağdı! 'Hastanız Merve'

Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Merve Oflaz, Bir Peri Masalı dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştı.

Survivor'ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz'ın süper minili pozuna beğeni yağdı! 'Hastanız Merve'

Sosyal medyada aktif olan Survivor eski şampiyonu, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Survivor'ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz'ın süper minili pozuna beğeni yağdı! 'Hastanız Merve'

Survivor'ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz'ın süper minili pozuna beğeni yağdı! 'Hastanız Merve'

Survivor'ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz'ın süper minili pozuna beğeni yağdı! 'Hastanız Merve'

Survivor'ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz'ın süper minili pozuna beğeni yağdı! 'Hastanız Merve'

Survivor'ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz'ın süper minili pozuna beğeni yağdı! 'Hastanız Merve'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seksi model çıplak pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktüSeksi model çıplak pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü
Güldür Güldür'ün sevilen ismi evlendi! Sürpriz nikâhtan karelerGüldür Güldür'ün sevilen ismi evlendi! Sürpriz nikâhtan kareler
Eski eşinin Tatlıses taklidi kızdırdı! O detay dikkatlerden kaçmadıEski eşinin Tatlıses taklidi kızdırdı! O detay dikkatlerden kaçmadı
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Merve Oflaz arka sokaklar var mısın yok musun Oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

Krediden ucuz kredi! Düşük faiz oranı ile yeni alternatif oldu

Krediden ucuz kredi! Düşük faiz oranı ile yeni alternatif oldu

Mobilyaları parçalayan gelin konuştu: 'Balayından sonra...'

Mobilyaları parçalayan gelin konuştu: 'Balayından sonra...'

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

Karı-koca gibi kiraladıkları evde bakın ne yaptılar! Akşamları...

Karı-koca gibi kiraladıkları evde bakın ne yaptılar! Akşamları...

Dünya derin bir nefes aldı! Okyanusa düştü

Dünya derin bir nefes aldı! Okyanusa düştü

İlginizi Çekebilir

Hayatınız değişecek: Ayağınızın altına biraz sürün...

Hayatınız değişecek: Ayağınızın altına biraz sürün...

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.