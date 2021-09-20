Survivor'ın sevilen yarışmacısı efsane dizi Adanalı'da oynamış!

Survivor 2021 yarışmacılarından Cemal Hünal, 2008 yapımı efsane dizi Adanalı'da canlandırdığı 'Alex' karakteriyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte sevilen oyuncu Cemal Hünal'ın yıllar önceki görüntüsü:

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi, Saint Benoit Fransız Lisesinde okuyan Hünal, disiplin cezası almasının ardından lise öğrenimine İskoçya'da devam etti. Liseyi bitirdikten sonra Londra'da tasarım okudu ancak sonrasında oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a taşındı. Seçkin oyunculuk okullarından tiyatro ve sinema eğitimi aldı. ABD'de farklı kısa filmlerde rol aldı. Hünal'ın ilk filmi, Çağan Irmak'ın yönettiği Ulak filmi oldu. İlk dizisi ise başrollerini Murat Yıldırım ve Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı Asi dizisi oldu.

CEMAL HÜNAL'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

-Dizi-

Asi (2007-2009)

Kış Masalı (2009)

Adanalı (2010)

Seni Bana Yazmışlar (2011)

Osmanlı Tokadı (2013)

Tatar Ramazan (2013)

Paramparça (2014)

Diriliş Ertuğrul (2017)

Tozkoparan (2019)

Sadakatsiz (2021-)

Bozkır Arslanı Celaleddin (2021-)

-Film-

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

Atçalı Kel Mehmet (2017)

Kırmızı (2015)

Günce (2013)

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013)

Kaos Örümcek Ağı (2012)

Ayaz (2012)

Romantik Komedi (2009) - (2010)

Peşpeşe (2010)

Issız Adam (2008)

Ulak (2007)



