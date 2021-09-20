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Survivor'ın sevilen yarışmacısı efsane dizi Adanalı'da oynamış!

20.09.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 yarışmacılarından Cemal Hünal'ın, bir dönemin çok izlenen dizisi Adanalı'da Alex karakterine hayat verdiği ortaya çıktı. Cemal Hünal'ın yıllar içindeki değişimini görenler şaşıp kaldı.

Survivor'ın sevilen yarışmacısı efsane dizi Adanalı'da oynamış!

Survivor 2021 yarışmacılarından Cemal Hünal, 2008 yapımı efsane dizi Adanalı'da canlandırdığı 'Alex' karakteriyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte sevilen oyuncu Cemal Hünal'ın yıllar önceki görüntüsü:

Survivor'ın sevilen ismi efsane dizi Adanalı'da oynamış!

Survivor'ın sevilen ismi efsane dizi Adanalı'da oynamış!

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi, Saint Benoit Fransız Lisesinde okuyan Hünal, disiplin cezası almasının ardından lise öğrenimine İskoçya'da devam etti. Liseyi bitirdikten sonra Londra'da tasarım okudu ancak sonrasında oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a taşındı. Seçkin oyunculuk okullarından tiyatro ve sinema eğitimi aldı. ABD'de farklı kısa filmlerde rol aldı. Hünal'ın ilk filmi, Çağan Irmak'ın yönettiği Ulak filmi oldu. İlk dizisi ise başrollerini Murat Yıldırım ve Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı Asi dizisi oldu.

Survivor'ın sevilen ismi efsane dizi Adanalı'da oynamış!

CEMAL HÜNAL'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

-Dizi-
Asi (2007-2009)
Kış Masalı (2009)
Adanalı (2010)
Seni Bana Yazmışlar (2011)
Osmanlı Tokadı (2013)
Tatar Ramazan (2013)
Paramparça (2014)
Diriliş Ertuğrul (2017)
Tozkoparan (2019)
Sadakatsiz (2021-)
Bozkır Arslanı Celaleddin (2021-)

Survivor'ın sevilen ismi efsane dizi Adanalı'da oynamış!

-Film-
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Atçalı Kel Mehmet (2017)
Kırmızı (2015)
Günce (2013)
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013)
Kaos Örümcek Ağı (2012)
Ayaz (2012)
Romantik Komedi (2009) - (2010)
Peşpeşe (2010)
Issız Adam (2008)
Ulak (2007)


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