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Survivor İrem Akın kimdir? Survivor 2020 ünlüler takımı yarışmacısı İrem Akın ne iş yapıyor? İşte hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 22:47 | Son Güncelleme

İrem Akın Survivor 2020'nin yeni yarışmacısı olarak izleyicinin karşısına çıktı. Peki Survivor Ünlüler takımının yeni yarışmacısı İrem Akın kimdir? Survivor İrem Akın kimdir? Yeni katılan yarışmacı İrem Akın kaç yaşında, mesleği nedir? İşte Survivor İrem Akın hakkında merak edilenler...

Survivor İrem Akın kimdir? Survivor 2020 ünlüler takımı yarışmacısı İrem Akın ne iş yapıyor? İşte hayat hikayesi

Survivor İrem Akın ünlüler takımına yedek yarışmacı olarak katılan İrem Akın Milli sporcu olduğunu ve iddialı olacağını belirterek ilk yarışmaya hızlı bir giriş yaptı.

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SURVİVOR İREM AKIN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1998 yılında Kastamonu'da dünyaya gelen ve Tekirdağ'da yaşamını sürdüren İrem Akın, 60 Kilo klasmanında yarışan milli boksördür. 2013 yılında Kadınlar Kick Boks şampiyonasında Avrupa Şampiyonu olmuştur.

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3.1.70 cm boyunda olan İrem Akın spor hayatına henüz 9 yaşındayken başlamıştır. İrem Akın üç yıl arka arkaya şampiyon olan tek Muaythai bayan sporcusu olarak da tarihe adını altın harfler ile yazdırmıştır. Abisi ile birlikte Kick Boks’a gönlünü kaptıran İrem Akın, wushu, boks, Muaythai, Kick Boks alanında ringe çıkmaktadır.

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İrem Akın, "Benim mahallemde genellikle erkek çocuklar vardı. Beni oyunlara dahil etmiyorlardı. Ben de bunlarla sürekli kavga ediyordum. Erkekleri dövüyordum. Oturduğum mahallede bir kick boks antrenörü vardı. O beni görmüş. Babamla konuşmuş. 'Mahalledeki bütün erkekleri dövüyor, spora başlatalım' demiş. Bu sayede kick boks ile spora başladım." diye kendini tanımlıyor.

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