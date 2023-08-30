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Survivor İsmail Balaban çileden çıkmıştı! "Ben tuvalette bile fotoğraf çektiriyorum"

30.08.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başpehlivan İsmail Balaban Survivor yarışmasında şampiyon olunca ününe ün kattı. Mesleğine dönen ve er meydanında mücadele eden Balaban geçtiğimiz günlerde bir hayranıyla gerildi. İsmail Balaban "Survivor'a gitti, sonra değişti, havalandı" yorumlarına kızdı.

Survivor yarışmasıyla ününe ün katan başpehlivan olan İsmail Balaban, müsabakanın hemen ardından dinlenmeye çalışırken yanına gelip, kendisine sarılarak fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranı ile tartışmıştı.

İlayda Şeker ile yaptığı düğünle dikkat çeken Balaban bu konuya dair sitem etti.

Yarıştan hemen sonra yaşananlara dair konuşan İsmail Balaban "İnsanlar beni seviyor, saygı duyuyor, hepsine çok teşekkür ediyorum. Fotoğraf çektirip sohbet etmek istiyorlar. Ben de elimden geldiği kadar onlara vakit ayırarak kırmamaya çalışıyorum. Başarılı olamadığımız zaman eleştiri alıyoruz. Arabadan iner inmez fotoğraf mesaimiz başlıyor” dedi.

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“DEĞİŞECEK OLSAM ER MEYDANLARINA GERİ DÖNMEZDİM”

Seydikemer güreşlerinde başpehlivan olduğu mücadelenin hemen ardından bir hayranı ile arasında geçen fotoğraf diyaloğuna da açıklık getiren İsmail Balaban, “Biraz da beni anlayın, lütfen biraz kendiniz yerine koyun. Benim maça odaklanmam gerekirken fotoğraf çektirmeye gidiyorum. Bunu yerinde ve zamanında yapamıyoruz. Sevenlerimin olması bana gurur verir. Fotoğraf çektirmenin yeri ve zamanı var. Dün yaşanan olayda da aynı durum yaşandı. Ben sahaya geldiğim ilk dakikadan sonra fotoğraf çektirmeye başladım. Bir yandan anons yapılıyor, bizi sahaya davet ediyorlar, kıspetin paçalarını bağlamam lazım, benden fotoğraf talep ediyorlar. Sonra çektirelim diyorum, bu durumda bile alınıyorlar.

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İnsanlar bizi yanlış anlıyor. 'Bu Survivor'a gitti, sonra değişti, havalandı' tarzında yorumlar yapılıyor. Kardeşim ben aynı İsmail Balaban’ım. Benim oraya gidiş amacım da ata sporumuzu daha çok kişiye sevdirmekti. Ben değişecek olsam er meydanlarına geri dönmezdim. Benim yerimde başkası olsa belki geri dönmezdi. 'İsmail Balaban bundan sonra bitti, bir daha geri dönmez' dediler. Çok eleştiri ve yorum aldım. Ben bunlara kulak asmadım, ben nereden geldiğimi biliyorum. Ben köylü çocuğuyum. Kimse beni değiştiremez. Ben er meydanlarında sevenlerim için güreşmeye devam edeceğim. Her şeyin bir yeri zamanı vardır” açıklamasını yaptı.

"EMRİVAKİ KONUŞULURSA OLMAZ"

"İnsanların yorumunu okuduğum zaman daha çok üzülüyorum" diyen başarılı sporcu devamında şunları söyledi:

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" Ben birinci oldum, yerden kalkacak gücüm yok, nefes almakta zorlanıyorum. Bir kişi gelerek fotoğraf çekinmek istediğini söyledi. Ben de bir dakika beklemesini istedim. Buna itiraz etti. Çektirmek zorunda olduğum yönünde sözler söyledi. Ben insanları kırmıyorum, yaklaşma üslubu önemlidir. Ben hastayım, nabzım çok yüksek, nefes alamıyorum; benim derdim fotoğraf değil ki. Emrivaki konuşulursa olmaz. Beni aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Bu hakaret içerikli yorumlar hakkında gerekli hukuki sureci başlatacağız. Ben kimseye durduk yere tepki vermedim. Ben 10 yıldır İsmail Balaban’ım. Ben tuvalette bile fotoğraf çektiriyorum. Yemek yerken fotoğraf çekiniyorum.

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