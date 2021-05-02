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Survivor İsmail Balaban'dan Dora ve Steven açıklaması: Diskalifiye olmam için çalışıyorlar

02.05.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacısı İsmail Balaban, sık sık tartışma yaşadığı Dora ve Steven hakkında sert açıklamalar yaptı. Survivor İsmail, Dora ve Steven'in kasıtlı olarak kendisini kışkırtmaya çalıştıklarını iddia ederek, "Diskalifiye olmam için çalışıyorlar" dedi.

Survivor İsmail Balaban'dan Dora ve Steven açıklaması: Diskalifiye olmam için çalışıyorlar

Survivor Türkiye 2021'de 17. haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun heyecanı yaşanırken ünlüler takımından İsmail, gönüllüler takımından Dora ile Steven'ı hedef aldı ve "Diskalifiye olmam için çalışıyorlar" dedi.

Survivor İsmail, Steven'ın da Dora'nın peşinden gittiğini ifade ederek, "Anlat Bakalım'da yaşadığımız olayı konseyde dile getirdi. Bu arkadaş bunlardan besleniyor. Bilerek konseye denk getiriyor. Dora ağabeyinden gördüğünü Steven da uygulamaya başladı. Geliyor benimle güzel konuşuyor. Ama oyunlarda inadına kışkırtma yapıyor. Dora da bu başından beri vardı ve dozu arttırarak devam ediyor" dedi.

Başlıksız-12

"AMACI BENİ DİSKALİFİYE ETTİRMEK"

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İsmail Balaban, "Benim üzerimden polemik yapmak, gündeme gelmek istiyor. Steven da çıkış yapmaya başladı. Resmen benim diskalifiye edilmem için çaba harcıyorlar. Bundan sonra bu iki arkadaşı görmezden geleceğim. Dora kelimesini duymak istemiyorum hayatımdan çıksın artık. Dora'nın amacı beni diskalifiye ettirmek. Ama kusura bakma Dora. Senin yüzünden diskalifiye olmayacağım. Buna değmezsin çünkü" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
zaten stev ne boşa çok karektersiz iris nasıl alıyor öyle adamları anlama

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