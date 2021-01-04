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Survivor İsmail Balaban kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı İsmail Balaban kaç yaşında ve nereli? Başpehlivan İsmail Balaban'ın hayat hikayesi

04.01.2021 01:56 | Son Güncelleme:
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Survivor İsmail Balaban kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı İsmail Balaban kaç yaşında ve nereli? Başpehlivan İsmail Balaban'ın hayat hikayesi

Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosu belli oldu. Başpehlivan İsmail Balaban, Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosunda yer alıyor. Güreş kariyeri başarılarla dolu olan İsmail Balaban, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan oldu. İsmail Balaban Survivor 2021 kadrosu açıklanması ile araştırılan isim oldu. Peki, İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte başarılı sporcu ve Survivor 2021 yarışmacısı İsmail Balaban'ın hayat hikayesi.

İsmail Balaban, Survivor 2021 ünlüler takımında yer alan yarışmacılarından biri oldu. Kırkpınar yağlı güreşlerinde altın kemer sahibi olan İsmail Balaban, başarılı spor hayatıyla dikkat çekiyor. 9 Ocak'ta TV8'de başlayacak olan Survivor 2021'nin iddialı yarışmacılarından olan İsmail Balaban, Instagram hesabından da yarışmayla ilgili açıklama yaptı.

İSMAİL BALABAN'DAN SURVIVOR AÇIKLAMASI

İsmail Balaban Survivor macerası öncesinde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sevenlerine seslendi. Başpehlivan Balaban açıklamasından şunları ifade etti:

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"Yeni bir yolculuk yeni bir serüven…
Hayatım boyunca bir çok hedefim oldu ve bu hedeflere ulaşmak için elimden gelen çabayı gösterdim.Gurur duyarak yaptığım ve kendi öz kültürümüz, mirasımız olan ata sporumuz yağlı güreşte çok güzel başarılar elde ettim ve hala en iyisi için çabalıyorum.

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları kimler? Takımlar belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor?Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları kimler? Takımlar belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor?

Maalesef dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle güreş müsabakalarından uzak kaldık, fakat çalışmaktan, inanmaktan ve azmimizden hiç bir şey kaybetmedik. Bu süreçte de her zaman kendimi görmek ve denemek istediğim survivor yarışmasına katılma kararı aldığımı bildirmek isterim.

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Bu kararı vermemde ki en önemli etken; pek tabii yıllardır severek ve gururla yaptığım ata sporumuz yağlı güreşin daha çok kitle tarafından tanınması, bilinmesi ve desteklenmesine yardımcı olmak.

Burada sadece İsmail Balaban olarak değil, çok değerli ve büyük bir camiayı temsil etmek için savaşacağımdan emin olabilirsiniz.

Survivor 2021 fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı da döndü! İşte Survivor 2021 ünlüler takımıSurvivor 2021 fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı da döndü! İşte Survivor 2021 ünlüler takımı

Bu nedenlerden dolayı çıkacağım bu yolculukta siz saygı değer güreş severlerin, camiamızın, başta Antalyalı hemşerilerim olmak üzere beni yağlı güreşteki başarılarımla tanıyıp seven, benimseyen tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyorum."

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İSMAİL BALABAN KİMDİR?

Konya altı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban 1987 yılında dünyaya gelmiştir. 2017 yılında 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finale kalmış ve Orhan Okulu’yu yenerek Başpehlivanlık unvanının sahibi olmuştur.

Antalya Elmalı İlçesi Akçay Köyü’nde dünyaya gelen İsmail Balaban’ın annesi Gülsüm hanım, babası ise Hasan Bey’dir. Turan isminde bir ikiz kardeşi vardır.

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Eğitimini sürdüren İsmail Balaban Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda tahsil görmektedir.

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

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GÜREŞ KARİYERİ

2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

2013 Kırkpınar başpehlivanlığı

2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

2014 Kırkpınar ikinciliği

2015 Kurtdereli ikincliği

2016 Kurtdereli üçüncülüğü

2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği

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