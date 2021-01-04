Survivor İsmail Balaban kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı İsmail Balaban kaç yaşında ve nereli? Başpehlivan İsmail Balaban'ın hayat hikayesi

İsmail Balaban, Survivor 2021 ünlüler takımında yer alan yarışmacılarından biri oldu. Kırkpınar yağlı güreşlerinde altın kemer sahibi olan İsmail Balaban, başarılı spor hayatıyla dikkat çekiyor. 9 Ocak'ta TV8'de başlayacak olan Survivor 2021'nin iddialı yarışmacılarından olan İsmail Balaban, Instagram hesabından da yarışmayla ilgili açıklama yaptı.

İSMAİL BALABAN'DAN SURVIVOR AÇIKLAMASI

İsmail Balaban Survivor macerası öncesinde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sevenlerine seslendi. Başpehlivan Balaban açıklamasından şunları ifade etti:

"Yeni bir yolculuk yeni bir serüven…

Hayatım boyunca bir çok hedefim oldu ve bu hedeflere ulaşmak için elimden gelen çabayı gösterdim.Gurur duyarak yaptığım ve kendi öz kültürümüz, mirasımız olan ata sporumuz yağlı güreşte çok güzel başarılar elde ettim ve hala en iyisi için çabalıyorum.

Maalesef dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle güreş müsabakalarından uzak kaldık, fakat çalışmaktan, inanmaktan ve azmimizden hiç bir şey kaybetmedik. Bu süreçte de her zaman kendimi görmek ve denemek istediğim survivor yarışmasına katılma kararı aldığımı bildirmek isterim.