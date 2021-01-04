Survivor İsmail Balaban kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı İsmail Balaban kaç yaşında ve nereli? Başpehlivan İsmail Balaban'ın hayat hikayesi

İsmail Balaban, Survivor 2021 ünlüler takımında yer alan yarışmacılarından biri oldu. Kırkpınar yağlı güreşlerinde altın kemer sahibi olan İsmail Balaban, başarılı spor hayatıyla dikkat çekiyor. 9 Ocak'ta TV8'de başlayacak olan Survivor 2021'nin iddialı yarışmacılarından olan İsmail Balaban, Instagram hesabından da yarışmayla ilgili açıklama yaptı.
İsmail Balaban Survivor macerası öncesinde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sevenlerine seslendi. Başpehlivan Balaban açıklamasından şunları ifade etti:
"Yeni bir yolculuk yeni bir serüven…
Hayatım boyunca bir çok hedefim oldu ve bu hedeflere ulaşmak için elimden gelen çabayı gösterdim.Gurur duyarak yaptığım ve kendi öz kültürümüz, mirasımız olan ata sporumuz yağlı güreşte çok güzel başarılar elde ettim ve hala en iyisi için çabalıyorum.
Maalesef dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle güreş müsabakalarından uzak kaldık, fakat çalışmaktan, inanmaktan ve azmimizden hiç bir şey kaybetmedik. Bu süreçte de her zaman kendimi görmek ve denemek istediğim survivor yarışmasına katılma kararı aldığımı bildirmek isterim.
Bu kararı vermemde ki en önemli etken; pek tabii yıllardır severek ve gururla yaptığım ata sporumuz yağlı güreşin daha çok kitle tarafından tanınması, bilinmesi ve desteklenmesine yardımcı olmak.
Burada sadece İsmail Balaban olarak değil, çok değerli ve büyük bir camiayı temsil etmek için savaşacağımdan emin olabilirsiniz.
Bu nedenlerden dolayı çıkacağım bu yolculukta siz saygı değer güreş severlerin, camiamızın, başta Antalyalı hemşerilerim olmak üzere beni yağlı güreşteki başarılarımla tanıyıp seven, benimseyen tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyorum."
Konya altı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban 1987 yılında dünyaya gelmiştir. 2017 yılında 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finale kalmış ve Orhan Okulu’yu yenerek Başpehlivanlık unvanının sahibi olmuştur.
Antalya Elmalı İlçesi Akçay Köyü’nde dünyaya gelen İsmail Balaban’ın annesi Gülsüm hanım, babası ise Hasan Bey’dir. Turan isminde bir ikiz kardeşi vardır.
Eğitimini sürdüren İsmail Balaban Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda tahsil görmektedir.
2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.
2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.
2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü
2013 Kırkpınar başpehlivanlığı
2014 Kurtdereli başpehlivanlığı
2014 Kırkpınar ikinciliği
2015 Kurtdereli ikincliği
2016 Kurtdereli üçüncülüğü
2017 Kırkpınar başpehlivanlığı
2018 Kurtdereli başpehlivanlığı
2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği
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