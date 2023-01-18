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Survivor Kardelen Kalender bikinili paylaşımlarıyla nefes kesti! 'Sezonun en güzel yarışmacısı'

18.01.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 sezonunun iddialı yarışmacıları arasında yer alan pilates eğitmeni Kardelen Kalender, yalnızca performansıyla değil, güzelliğiyle de izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medyada epey aktif olan Kardelen Kalender, iddialı paylaşımlarıyla beğeni topladı.

Survivor Kardelen Kalender bikinili paylaşımlarıyla nefes kesti! 'Sezonun en güzel yarışmacısı'

TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen Survivor yarışması, 2023 sezonuna oldukça iddialı bir giriş yaptı. Birbirinden renkli isimlerin yarıştığı sezona Kardelen Kalender güzelliğiyle damga vurdu.

Nişantaşı Üniversitesi'nde fitness eğitmenliği bölümünü bitiren Kardelen Kalender, uzun yıllardır antrenörlük yapıyor.

Survivor Kardelen Kalender bikinili paylaşımlarıyla nefes kesti! 'Sezonun en güzel yarışmacısı'

Pilatesle de yakından ilgilenen Kalender, kusursuz fiziğiyle adından söz ettiriyor.

Survivor Kardelen Kalender bikinili paylaşımlarıyla nefes kesti! 'Sezonun en güzel yarışmacısı'

Survivor'da Gönüllüler takımında yarışan Kardelen Kalender, cesur Instagram pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Survivor Kardelen Kalender bikinili paylaşımlarıyla nefes kesti! 'Sezonun en güzel yarışmacısı'

Instagram'da henüz 5 bin takipçisi bulunan isim, birçok Ekşi Sözlük yazarı tarafından sezonun en güzel kadın yarışmacısı seçildi.

Survivor Kardelen Kalender bikinili paylaşımlarıyla nefes kesti! 'Sezonun en güzel yarışmacısı'

Survivor Kardelen Kalender bikinili paylaşımlarıyla nefes kesti! 'Sezonun en güzel yarışmacısı'

Survivor Kardelen Kalender bikinili paylaşımlarıyla nefes kesti! 'Sezonun en güzel yarışmacısı'

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