Survivor Kardelen Kalender bikinili paylaşımlarıyla nefes kesti! 'Sezonun en güzel yarışmacısı'

TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen Survivor yarışması, 2023 sezonuna oldukça iddialı bir giriş yaptı. Birbirinden renkli isimlerin yarıştığı sezona Kardelen Kalender güzelliğiyle damga vurdu.
Nişantaşı Üniversitesi'nde fitness eğitmenliği bölümünü bitiren Kardelen Kalender, uzun yıllardır antrenörlük yapıyor.
Pilatesle de yakından ilgilenen Kalender, kusursuz fiziğiyle adından söz ettiriyor.
Survivor'da Gönüllüler takımında yarışan Kardelen Kalender, cesur Instagram pozlarıyla da dikkat çekiyor.
Instagram'da henüz 5 bin takipçisi bulunan isim, birçok Ekşi Sözlük yazarı tarafından sezonun en güzel kadın yarışmacısı seçildi.