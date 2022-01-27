Survivor kim elendi? 26 Ocak Survivor kim gitti? İşte Survivor 2022 All Star'dan elenen yarışmacı

Survivor 2022 All Star'ın 26 Ocak'ta ekrana gelen son bölümünde elemeye kalan Ayşıl Özaslan, Mert Öcal, Berna Keklikler ve Sercan Yıldırım arasında eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da bu hafta sürgün adasına giden ilk yarışmacı ünlüler takımından Mert olmuştu.



SÜRGÜN ADASINDA GÜNLER GEÇİRDİLER

Mert sürgün adasında tek başına 24 saat geçirdikten sonra ikinci eleme adayı olan gönüllüler takımından Berna Keklikler de yanına gelmişti.



Sürgün adasına giden ve eleme adayı olan üçüncü yarışmacı ise Survivor'a yedeklerden dahil olan ünlüler takımı yarışmacısı Ayşıl Özaslan olmuştu.



Survivor'da haftanın performans birincisi olan Nagihan Karadere ise dördüncü eleme adayı olarak Sercan Yıldırım'ı seçti. Survivor'da günlerini sürgün adasında geçiren Ayşıl, Mert, Berna ve Sercan hem oyunlardan ve arkadaşlarından uzak kalmış, hem de ödüllerden yararlanamamıştı.



OYLAMA SONUCU KONSEYDE AÇIKLANDI

Survivor'da eleme adayları Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan için sms oylaması geçtiğimiz Salı akşamı yapıldı. Survivor'ın son bölümündeki ada konseyinde ise eleme adayları büyük bir heyecan yaşadı.

Acun llıcalı oylama sonucuna göre Survivor 2022'den elenen ikinci yarışmacıyı açıkladı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'ın 2. haftasında Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan arasında yapılan oylamanın sonucu belli oldu.

Dört yarışmacı arasından en oyu alarak Survivor'dan elenen isim Ayşıl Özaslan oldu.

YEDEKLERDEN SURVIVOR'A KATILMIŞTI

Survivor'da ünlüler takımında yarışan Ayşıl, yarışmanın 2. haftasında yedeklerden kadroya dahil olmuştu.

Survivor macerası kısa süren Ayşıl, elendiği açıklandıktan sonra duygularını dile getirdi. Ayşıl, "Bunca sene sonra All Star'a dahil edildiğim için gurur duyuyorum. Burada daha uzun kalıp kendimi seyircilere tanıtmayı daha iyi isterdim. Ama çok kısa sürdü. Yeniden Survivor ruhunu yaşamak çok keyifliydi. Bütün arkadaşlarım çok hırslı ve çok güçlü. Buradan çıktıktan sonra da takip etmeye devam edeceğim" dedi.



