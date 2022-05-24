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  4. Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu? 23 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu? 23 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

24.05.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da büyük heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ederken, finale kısa bir zaman kala rekabet de artıyor. Survivor'da dün akşam oynanan haftanın 4. dokunulmazlık oyununda müthiş bir mücadele yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları, kendi takımlarından eleme adayı çıkarmamak için son ana kadar mücadele etti. Peki, Survivor'da kim elendi, eleme adayı kim oldu? 23 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu? 23 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da kim elendi, eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtı, birçok izleyici tarafından internet üzerinde sorgulanmaya devam ediyor. Survivor 2022 All Star'da dün akşam haftanın 4. dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı, eleme potasına aday çıkarmamak için son ana kadar mücadele etti. Peki, Survivor'da kim elendi, eleme adayı kim oldu? 23 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam haftanın 4. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları dün akşam dokunulmazlık oyununda zorlu bir parkurda yarıştı. Güç ve kondisyon gerektiren parkurda son ana kadar kıyasıya mücadele sürdü. Fakat gönüllüler takımı dün akşam fırtına gibi esti ve hem kadınlar hem de erkeklerde yenerek mücadeleyi 2-0 kazandı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022'nin yayınlanan son bölümünde dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde toplandı ve kendi takımlarından bir kişiyi eleme adayı olarak belirledi. Berkan, Ayşe ve Hikmet'in olduğu eleme potasına giren dördüncü isim takım kararıyla Sude oldu.

AYŞE VE SUDE ARASINDA TARTIŞMA

Sude Burcu'nun adını konseyde yazan Ayşe Yüksel, takım arkadaşlarının Sude Burcu'yu korumaya çalıştığını ancak Sude Burcu'yu korumaya gerek olmadığını ve kendisi yazıldıysa Sude'nin de yazılabileceğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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