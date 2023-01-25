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Survivor kim elendi, kim adaya veda etti? 25 Ocak 2023 Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

25.01.2023 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 sezonuna veda eden yarışmacı bugün yapılacak eleme konseyi sonrası belli olacak. İlk hafta sadece dört gün yarışarak yarışmaya veda eden isim Ümit Erdim olmuştu. Bu hafta eleme potasına giden yarışmacılar Yusuf Güney, Aziz, Aleyna ve Cahby olmuştu. Peki, Survivor kim elendi, kim adaya veda etti? 25 Ocak 2023 Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor kim elendi, kim adaya veda etti? 25 Ocak 2023 Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor'a veda eden yarışmacı belli oluyor. Survivor 2023'te izleyicilerin büyük bir heyecana beklediği ikinci eleme gecesi heyecanı bugün yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor, yayınlandığı her dönemde ilgiyle takip edilerek reyting rekorlarına imza atıyor. Heyevcanın giderek arttığı yarışmada bu hafta eleme potasına çıkan 4 isimden biri adaya ve şampiyonluk hayallerine veda edecek. İşte 25 Ocak 2023 Survivor'da yaşananlar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor yarışmasında adaya ikinci veda eden isim 25 Ocak 2023 Çarşamba gecesi yayınlanan yeni bölüm ile beraber belli olacak. Elenen isim henüz açıklanmadı. Detaylar geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

Yapılan oylama sonunda bir isim diğer üç adaydan daha az sms oyu alarak adaya veda eden isim olacak. Böylelikle Survivor 2023'ün ikinci elenen ismi netleşecek.

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SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam eleme konseyi ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Survivor'da ödül oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

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SURVİVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI

  • Yusuf Güney (Ünlüler)
  • Aziz (Gönüllüler)
  • Aleyna (Gönüllüler)
  • Chaby (Gönüllüler)

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SURVİVOR 2023'DE YENİ KARAR

Acun Ilıcalı eleme konseyince çarpıcı açıklamalarda bulundu. Survivor'a milyonlarca kişinin başvuru yaptığını her defasında dile getiren Ilıcalı, Survivor 2023 sezonu için normalin üstünde bir yedek yarışmacı sayısı olduğunu açıkladı.

Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada "Devam edemeyeceğim diyen yarışmacıların yerine gelebilirler. Ada hayatı ile ilgili görüntüler izleyicilerimizin isteği doğrultusunda artacak fakat şartlar iyice zorlaşacak. Yarışmacılar mental bölümünde kendilerini koruyabilecekler mi merak ediyorum" dedi.

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