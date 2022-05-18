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Survivor kim elendi, kim gitti? 17 Mayıs Survivor SMS oylaması sonuçları ve elenen isim

18.05.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'dan kim elendi, kim gitti sorularının yanıtı dün akşam gerçekleşen SMS oylaması ve eleme konseyi sonrasında izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Survivor'da bu hafta ve geçen hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında 6 eleme adayı da gönüllüler takımından çıkmıştı. 17 Mayıs tarihli SMS oylaması sonuçlarına göre Survivor'dan elenen isim belli oldu. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 17 Mayıs Survivor SMS oylaması sonuçları ve elenen isim.

Survivor kim elendi, kim gitti? 17 Mayıs Survivor SMS oylaması sonuçları ve elenen isim

Survivor'dan kim elendi sorusunun yanıtı birçok izleyici tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Survivor'da bu hafta oynanan dokunulmazlık oylarında ünlüler takımı fırtına gibi esti ve tüm dokunulmazlık oyunlarını kazandı. Gönüllüler takımından Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet bu haftanın eleme adayları oldu. 17 Mayıs tarihli gerçekleşen SMS oylaması sonuçlarına göre Survivor'dan elenen isim dün akşam açıklandı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 17 Mayıs Survivor SMS oylaması sonuçları ve elenen isim.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta oynanan 6 dokunulmazlık oyununu da kazanan takım ünlüler takımı oldu ve gönüllüler takımından 6 isim eleme adayı olarak belirlendi. Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet'in eleme adayları olduğu Survivor'da, dün akşam yapılan SMS oylaması sonuçlarına göre en az oyu alan isim Survivor'a veda etti. Survivor'da en az oyu alarak bu hafta elenen isim Seda oldu. Seda'nın elenmesinin ardından büyük bir şok yaşanırken, ikizi Sema gözyaşlarına boğuldu.

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SEMA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Survivor'da elenen ismin açıklanması ve bu ismin Seda olması sonrası, ada konseyinde büyük bir şok yaşandı. SMS oylaması sonuçlarına göre 6 aday arasında en az oyu alarak elenen isim Seda oldu. Seda'nın elenmesinin ardından ünlüler takımında bulunan kardeşi Sema gözyaşlarına boğuldu. Sema, meşalesini söndürmeye giden kardeşinin yanına koşarak gözyaşları içinde ona sarıldı.

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ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam oynanan ödül oyunu yine nefes kesen anlar yaşattı. Ünlüler ve gönüllüler takımı ada konseyi öncesinde son ödül oyununa çıktı. Elenen ismin belli olacağı akşamda ödülü kazanıp en azından arkadaşlarıyla son bir güzel gün geçirmek isteyen gönüllüler takımı parkurda mücadele etti fakat ünlüler takımı yine geçit vermedi. Oldukça formda olan ünlüler takımı mücadeleyi 2-0 kazanarak ödülün sahibi oldu.

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