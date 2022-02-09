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Survivor kim elendi, kim gitti? 9 Şubat 2022 Survivor All Star eleme adayları kimler?

09.02.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star bu akşam 20. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Bu bölümde adaya veda edecek isimin kim olduğu belli olacak. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla Survivor All Star Ünlüler-Gönüllüler 9 Şubat Çarşamba akşamı nefes kesen bir bölümle daha ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Survivor'ın 9 Şubat akşamı yayınlanan bölümünde eleme adaylarından kimin adaya ve hayallerine veda edeceğini öğreneceğiz.

Survivor kim elendi, kim gitti? 9 Şubat 2022 Survivor All Star eleme adayları kimler?

Survivor 9 Şubat Çarşamba akşamı 20. bölümüyle TV8 ekranlarında olacak. Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Survivor All Star 9 Şubat akşamı yayınlanacak bölümüyle de nefesleri kesecek. 9 Şubat Çarşamba akşamı Survivor 2022 All Star yayınlanacak bölümüyle SMS sıralaması adadan kimin ayrılacağını söyleyecek. 9 Şubat 2022 Survivor eleme adayları belli oldu. Eleme adaylarından bir kişi 9 Şubat Çarşamba akşamı Survivor All Star hayalinden vazgeçecek.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 5. haftasında Ünlüler ile Gönüllüler takımından elenen yarışmacı sms sıralaması ve halk oylaması sonuçlarına göre belli olacak. Bu hafta iki dokunulmazlık oyununda ünlüler takımı kaybetti ve eleme adayları Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan eleme adayları oldu. Oylama sonucunda elenen isim açıklanacak ve Survivor kim elendi sorusu cevabını bulacak.

Oylamada ismi en çok yazılan yarışmacı Gizem çıktı. Böylece Gizem sürgün adasına giden 3. isim oldu. Performans birincisi olan Elif de diğer eleme adayını belirledi. Elif eleme adayı olarak en yakın arkadaşı Sercan'ın ismini verdi. Sercan'ın 3. kez sürgün adasına arkadaşı Elif tarafından gönderilmesi konseyde büyük şaşkınlık yarattı.

Survivor 9 Şubat Çarşamba elenen isim belli olacak. Survivor kim elendi sorusu birazdan haberimizde yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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