Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sms oylaması sonuçları açıklandı! İşte 12 Nisan Survivor 2022 All Star'da elenen yarışmacı

Survivor All Star'ın 12 Nisan Salı günü yayınlanan son bölümünde Barış, Gizem, Ayşe ve Parviz için eleme heyecanı yaşandı. TV 8'in merakla takip edilen yarışmasında halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor'da bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımındaki oylamada, Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak belirlendi.

Böylelikle Barış yokluk adasına giden ilk yarışmacı oldu. Haftanın ikinci eleme adayı Gizem oldu ve yokluk adasına gitti.



Survivor 3. eleme adayı ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Parviz oldu.



Survivor'da son dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise adı en fazla yazılan Ayşe, haftanın 4. eleme adayı oldu.



OYLAMA SONUCU KONSEYDE AÇIKLANDI

Survivor'da birleşme partisi sonrasında dört yarışmacı için sms oylaması yapıldı.

Oylama sonuçlarına göre Barış, Gizem, Ayşe ve Parviz arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Sonuçlara göre bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı Gizem oldu.

"GİDERKEN TACINI TAKTIN"

Veda konuşması yapan Gizem "Buraya kadarmış. Daha ileriyle gitmek isterdim, çok üzgünüm" dedi.

Acun Ilıcalı ise "Güzellik kraliçesisin burada da giderken tacını taktın. Son oyununda 4'de 4 yaptın" dedi.

