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Survivor Mert Öcal’ın yeni imajına Ardahan’dan iltifat yağdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 15:01 | Son Güncelleme

Survivor Ünlüler-Gönüller programının sona ermesinden sonra yarışmacıların her attığı adım olay yaratmaya başladı. Programla birlikte büyük bir hayran kitlesine ulaşan yarışmacıların sosyal medya paylaşımları gündemi belirmeyi sürdürdü. Yarışma boyunca uzayan saçlarını keserek yeni bir imaja bürünen Survivor Mert Öcal’ın pozunu Ardahan iltifat yağmuruna tuttu.

Survivor Mert Öcal’ın yeni imajına Ardahan’dan iltifat yağdı!

Survivor Ünlüler-Gönüllüler programıyla popülerliğini arttıran oyuncu Mert Öcal yeni projelerinden önce enerji depolamak için tatile çıkmayı seçti. 3 ay boyunca Dominik Cumhuriyeti’nde kalan ve koronavirüs pandemisi Türkiye'ye dönmekte zorluk yaşayan Mert Öcal o günlerin acısını yaz tatilinde çıkarttı. Çeşme-Bodrum arasında yarışmacı arkadaşlarıyla tatil yapan Survivor Mert İstanbul’a dönmüştü. İstanbul’da yıllardır uzattığı saçlarını kestirerek imajını tazeleyen Mert Öcal kafa dinlemek için bu sefer de Kaz Dağları’nın yolunu tuttu.

‘BU NE KARİZMA’

Kaz Dağları tatilinden bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Survivor Mert, “Oksijen iyi geldi” notunu ekledi. Mert Öcal’ın yeni saçlarıyla çekildiği fotoğrafına ilk yorum ise tanıdık bir isimden geldi. İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Tuğçe Ergişi ile yeni bir aşka yelken açan Survivor Ardahan yarışmada iyi anlaştığı Mert Öcal’ın yeni görüntüsüne iltifat etti.

mert öcal

Ardahan Uzkanbaş sevilen yarışmacının fotoğrafına, “Baktım ve seni gördüm sonra temiz hava beni çarptı. Bu ne karizma?” yorumunu yaptı. Mert Öcal’ın üstsüz yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

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