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Survivor Merve Aydın'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu! 'Para var huzur var'

27.10.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 sezonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmaya devam edemeyen milli atlet Merve Aydın, yıllar içindeki değişimiyle gündeme oturdu. Merve Aydın'ın estetik yaptırdığını öne süren sosyal medya kullanıcıları ''Para var huzur var'' yorumunda bulundu.

Survivor Merve Aydın'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu! 'Para var huzur var'

4 defa Survivor'a katılarak ününe ün katan Merve Aydın, son sezonda aşil tendomu koptuğu için yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı. Instagram'da büyük bir takipçi kitlesi bulunan Merve Aydın, değişimiyle adından söz ettirdi.

Bakırköy doğumlu Merve Aydın, birçok olimpiyat koşusunda başarısıyla ses getirdi. Özellikle 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen koşarak büyük takdir toplamıştı.
Survivor Merve Aydın'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu! 'Para var huzur var'

2013 yılında Bana Her Şey Yakışır programına katılan Merve Aydın, bir sonraki yıl Survivor kadrosuna dahil oldu.

Survivor Merve Aydın'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu! 'Para var huzur var'

2014, 2015, 2018 ve 2022 yıllarında Survivor'a katılan Aydın, son sezona sakatlığı nedeniyle veda etmişti.

Survivor Merve Aydın'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu! 'Para var huzur var'

2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile evlenen Merve Aydın'ın 'Mehmet Barlas' adını verdiği bir oğlu bulunuyor.

Survivor Merve Aydın'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu! 'Para var huzur var'

Yıllar içindeki değişimiyle şaşırtan Merve Aydın'a sosyal medyada yorum yağdı.

Survivor Merve Aydın'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu! 'Para var huzur var'

Estetik iddialarıyla gündeme gelen ünlü atletin eski halini görenler ''Para var huzur var'', ''Yüz nakli yaptırmış'', ''Artık herkes birbirine benziyor'' ve ''Gözaltı dolgusu, yanaklar, dudaklar, çene, kaş ekimi... Daha sayayım mı?'' gibi yorumlarda bulundu.

Survivor Merve Aydın'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu! 'Para var huzur var'

Survivor Merve Aydın'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu! 'Para var huzur var'

Survivor Merve Aydın'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu! 'Para var huzur var'

Survivor Merve Aydın'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu! 'Para var huzur var'

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survivor Acun Ilıcalı Merve Aydın sosyal medya

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