Survivor Merve Aydın'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu! 'Para var huzur var'

4 defa Survivor'a katılarak ününe ün katan Merve Aydın, son sezonda aşil tendomu koptuğu için yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı. Instagram'da büyük bir takipçi kitlesi bulunan Merve Aydın, değişimiyle adından söz ettirdi.

Bakırköy doğumlu Merve Aydın, birçok olimpiyat koşusunda başarısıyla ses getirdi. Özellikle 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen koşarak büyük takdir toplamıştı.



2013 yılında Bana Her Şey Yakışır programına katılan Merve Aydın, bir sonraki yıl Survivor kadrosuna dahil oldu.

2014, 2015, 2018 ve 2022 yıllarında Survivor'a katılan Aydın, son sezona sakatlığı nedeniyle veda etmişti.

2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile evlenen Merve Aydın'ın 'Mehmet Barlas' adını verdiği bir oğlu bulunuyor.

Yıllar içindeki değişimiyle şaşırtan Merve Aydın'a sosyal medyada yorum yağdı.

Estetik iddialarıyla gündeme gelen ünlü atletin eski halini görenler ''Para var huzur var'', ''Yüz nakli yaptırmış'', ''Artık herkes birbirine benziyor'' ve ''Gözaltı dolgusu, yanaklar, dudaklar, çene, kaş ekimi... Daha sayayım mı?'' gibi yorumlarda bulundu.



