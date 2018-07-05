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Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.07.2018 09:16 | Son Güncelleme

Survivor yarışmasıyla tanınan gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan milli sporcu Merve Aydın'ın Instagram hesabından paylaştığı tesettürlü fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

Survivor yarışmasında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Merve Aydın'ın, Instagram hesabından paylaştığı tesettürlü fotoğrafla sosyal medyada çok konuşuldu.

Merve Aydın'ın paylaşımına takipçileri çok yakışmış yorumunu yaparak beğendiklerini ifade etti.

Merve'nin tesettürlü paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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Merve'nin bir tesettürlü giyim markasının gönderdiği eşarp hediyesine teşekkür için böyle paylaşım yaptığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor Merve Merve Aydın

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