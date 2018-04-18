Survivor mesajları Serhat Akın'ı çileden çıkardı

Futbolu bıraktıktan sonra Survivor yarışmasıyla gündeme gelen Serhat Akın, geçtiğimiz sene oyun esnasında Adem Kılıçcı ile bir tartışma yaşamış ve uzun süre basında yer almıştı. Serhat Akın finale bir adım kala yarışmadan elenmiş ve daha sonra "Survivor'a katıldığım için pişmanım" açıklamasında bulunmuştu. TAKİPÇİLERİ SURVİVOR MESAJI ATINCA... Bu seneki Survivor yarışmasına Adem'in katılması Serhat'ın katılmaması takipçilerinin dikkatini çekmiş ve eski futbolcuya mesajlar gelmeye başlamıştı. Bunun üzerine Serhat Akın, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen mesajlara karşılık sert bir dille cevap verdi. SERHAT AKIN'IN AÇIKLAMASI Survivor'a katılmamın üzerinden bir sene geçti ancak hiç istemediğim halde hala çeşitli tartışmaların içine çekiliyorum, bu nedenle Survivor konusuyla ilgili, özellikle bu süreçte her zaman yanımda olan ve beni destekleyen sevenlerim için son kez bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Ben Almanya'da orta halli bir ailede doğdum, yıllarca azimle çalışarak Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı formalarını giyecek seviyeye geldim. Takdir edersiniz etmezsiniz bilemem ama ben karişyerimi tabiri caizse tırnaklarımla kazıya kazıya elde ettim. Gerek maddi gerek de manevi olarak pek az insana kısmet olacak güzellikleri Allah'ıma şükürler olsun ki genç yaşımda tecrübe ettim.

TEK KELİME KÜFÜR ETMEDİM Bunları yazıyorum çünkü bazı insanlar benim nereden geldiğimi, neler başardığımı unutmuş olacak ki beni Survivor yarışması ile ortaya çıkmış kişilerle karıştırıyorlar. Ben Survivor'ı sadece bir ayrışma olarak gördüm ve hiçbir zaman stüdyolarda yapılan dedikoduların, bir takım planların ve oyunların içinde yer almadım. Siz severlerimin de desteğiyle yarışmayı en iyi şekilde bitirdim ve evime döndüm. Yarışma üzerinden dönen karalama ve propagandalardan döndüğümde haberim oldu ve ben de bazı tepkiler vermek zorunda kaldım. Ancak gerek yarışma, gerek de yarışma sonrası hiç kimseye ağzımdan tek kelime küfür ve hakaret çıkmadı, özellikle kimsenin ailesini ve sevdiklerini işin içine katmadım, buna karşın benim yaptığım her harekette şahsıma ve özellikle aileme karşı ağza alınmayacak hakaretlere maruz kaldım. Yarışma sırasında veya sonrasında beni desteklemeyebilirsiniz, kazanma hırsımdan dolayı yaptığım bazı hakaretler televizyondan sizlere yanlış şekilde yansımış olabilir, bunları anlayabiliyorum ve saygı duyuyorum, kimse beni sevmek veya desteklemek zorunda değil ancak kimsenin de aileme dil uzatmasına izin vermem.