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Survivor Murat Ceylan sahnelere geri dönüyor! Müjdeyi verdi!

21.10.2020 16:12 | Son Güncelleme:
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Survivor Murat Ceylan sahnelere geri dönüyor! Müjdeyi verdi!

Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldıktan sonra ünlenen Murat Ceylan hayranlarına müjdeyi verdi. Ceylan yeniden sahnelerde olacağının ve yeni albümünün müjdesini verdi.

Survivor Ünlüler-Gönüllüler programında sunuculuk yapan Murat Ceylan son günlerde lüks spor arabasıyla gündeme gelmeyi sürdüyor. Yarışmanın çekimleri için 4 ay boyunca Dominik Cumhuriyeti’nde kalan Murat Ceylan, Türkiye’ye döndükten sonra şarkıcılık mesleğine geri döndü. Albüm çalışmalarına hız veren yakışıklı sunucu müjdeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Ünlü ismin açıklaması hayranlarını harekete geçirdi.

‘İÇİME DÖNÜK BİR DÖNEMDEYİM’

murat ceylan

Survivor yarışmasının sevilen ismi Murat Ceylan yeni albüm hazırlıklarına devam ettiğini duyurdu. Kendisi için önemli bir dönemde olduğunu vurgulayan Ceylan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Geçirdiğim en yoğun dönemlerden biri. Tek kelime ile harika bir albüm hazırlıyorum. İçime dönük yaşıyorum. Neredeyse kimseyle görüşmüyorum. İçe dönük inanılmaz bir özgürleşme, hedeflerime ihanet etmeden müthiş bir çalışma. Özel bir dönem benim için konsastrasyonun ve asimilasyonunun üst seviyelerindeyim” ifadelerini kullandı.

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